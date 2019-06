Lastwagen durchbricht Mittelleitplanke und reißt Auto in Abgrund - Kind schwer verletzt

Auf der A3 bei Würzburg hat ein Lastwagenfahrer die Kontrolle verloren. Sein 40-Tonner durchbrach die Mittelleitplanke und riss ein Auto mit sich. Es gibt mehrere Schwerverletzte.

Würzburg - Am Dienstagmittag (04. Juni 2019) kam es auf der A3 bei Würzburg zu einem folgenschweren Unglück. Ein Lkw-Fahrer, der auf dem Weg in Richtung Nürnberg unterwegs war, verlor zwischen den Anschlussstellen Heidingsfeld und Randersacker die Kontrolle über seinen 40-Tonner. Kurz nach der Rastanlage durchbrach er die mobile Mittelschutzplanke einer Autobahnbaustelle und geriet auf die Gegenfahrspur. Grund dafür war ein Überholmanöver eines Wohnwagen-Gespann aus Rosenheim.

Unfall auf A3 bei Würzburg: Wohnwagen touchiert Lkw - Auto stürzt in Abgrund

Der Fahrer mit dem Wohnwagen war auf dem Weg in Richtung Nürnberg und wollte im Baustellenbereich einen 40-Tonner überholen. Dabei geriet er jedoch ins Schlingern und touchierte den Sattelzug. Der Lastwagenfahrer verlor daraufhin die Kontrolle, zog nach links und durchbrach die mobile Mittelschutzplanke. Hier kollidierte er mit einem weiteren Auto aus Fürth, in dem die Eltern mit einem Kleinkind saßen.

Fotostrecke: Lastwagen-Unfall auf A3 bei Würzburg

Fotostrecke: Lastwagen durchbricht Mittelleitplanke - mehrere Schwerverletzte Zur Fotostrecke

Das Auto wurde mit dem Sattelzug eine Böschung hinuntergerissen. Während das Führerhaus knapp hinter der Fahrbahn hängt, ist das Auto mehrere Meter tief verschwunden. Ersthelfern gelang es zwei der Insassen zu befreien. Eine weitere eingeklemmte Person musste durch die Feuerwehr gerettet werden.

Schwerer Unfall auf A3 bei Würzburg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Polizeiangaben wurden die beiden Eltern sowie ihr Kind schwer verletzt. Eine Person musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Wohnwagen-Gespanns, bei dem durch den Unfall sich der Hänger vom Zugfahrzeug löste, blieben unverletzt. Die A3 muss für die Aufräumarbeiten in beide Richtungen vermutlich bis in die Abendstunden hinein komplett gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf bis zu zehn Kilometer.

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich auch auf einer Bundesstraße im Landkreis Regensburg. Hier kollidierte ein Auto frontal mit einem Sattelzug - für ein kleines Mädchen (5) kam jede Rettung zu spät.

spz