Zu Fuß auf Autobahn unterwegs: Mann wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist auf einer bayerischen Autobahn von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Die Umstände des tragischen Unfalls waren zunächst unklar.

Hausen bei Würzburg - Der 68-jährige Fahrer des Lastwagens konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Warum er auf der Höhe einer Raststätte auf der A7 bei Hausen in Würzburg auf die Fahrbahn lief, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Die Beamten wollen mit Hilfe eines Sachverständigen den genauen Hergang des Unfalls herausfinden. Dem Unfallopfer konnte im Bereich der Unfallstelle oder auf dem Rasthof kein Auto zugeordnet werden. Die A7 war in Fahrtrichtung Kassel in der Nacht für rund drei Stunden voll gesperrt.

dpa

Zu einem weiteren tödlichen Unfall ist es am Dienstagabend in Regensburg gekommen. Dabei erfasste ein Lastwagen eine Radlerin und schleifte sie rund 50 Meter mit. Ätzender Gestank rief am Montagnachmittag sogar Kampfmittel-Experten der US-Armee auf den Plan.