Schwerer Unfall in Bayern: Auto und Kleinlaster krachen frontal aufeinander - zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Würzburg wurden zwei Personen verletzt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Würzburg - Zu einem schlimmen Verkehrsunfall kam es am Montag im Kreis Würzburg: Auf einer Bundesstraße stießen ein Auto und ein Kleinlaster frontal zusammen. Insgesamt zwei Personen wurden verletzt. Zwei wichtige Fakten zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

B8 bei Würzburg: Zwei Fahrzeuge krachen frontal ineinander - Feuerwehr im Einsatz

Was bisher sicher ist: Wie infranken.de berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß am Vormittag auf der Bundesstraße B8 bei Würzburg. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Sie musste den eingeklemmten Autofahrer aus seinem Wagen befreien.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Autofahrer als auch der Lastwagenfahrer verletzt. Beide kamen anschließend in ein Krankenhaus. Was genau zu dem Verkehrsunfall führte und wie schwer die Unfallbeteiligten verletzt sind, ist noch nicht bekannt.

Würzburg: Unfallursache und schwere der Verletzungen weiter unklar

