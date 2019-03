Bei Faschingszug: Männer attackieren Polizistin - Zeuge wird zum Helden - jetzt sucht ihn die Polizei

In Ordnung, hatte das wohl in den falschen Hals bekommen. Es ist heutzutage ja kein unübliches Verfahren, Kriminelle bis hin zu Totschlägern als Trottel zu verharmlosen. Das gilt natürlich nicht für alle Kriminellen - achten Sie mal darauf, in welchen Fällen Kriminelle bspw. von den Medien als "betrunkene Jugendliche" verharmlost werden und in welchen Fällen die Medien die Schwere und Verwerflichkeit der kriminellen Handlung betonen (die erste Version war deutlicher, wurde aber von der an offenen und pluralistischen Diskussionen interessierten Redaktion gelöscht).

Nix für ungut!