Tragischer Vorfall während der Ausbildung: Polizei-Azubi erschießt Kollegen

Ein Polizei-Azubi hat in Würzburg offenbar versehentlich einen Mit-Auszubildenden erschossen. Nun ermitteln seine Kollegen.

Würzburg - Der junge Polizeianwärter wurde angeschossen und erlag kurz danach im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Freitagmorgen gemeinsam mitteilten. Die Behörden gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der junge Bereitschaftspolizist den Schuss am Donnerstagabend versehentlich auslöste. Er hielt sich mit seinem Kollegen kurz vor Antritt des abendlichen Wachdiensts in einem Zimmer der zugehörigen Unterkunft des Polizeipräsidiums auf.

Beide Auszubildenden sind laut Polizei um die 20 Jahre alt - ein genaues Alter wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Staatsanwaltschaft übernahm gemeinsam mit dem Landeskriminalamt die Ermittlungen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.

dpa

Lesen Sie auch:

Suche nach vermisstem Lawinenopfer in den Ammergauer Alpen eingestellt

Fünf Tage nach dem Lawinenunglück in den Ammergauer Alpen haben Helfer den vermissten 43-Jährigen noch immer nicht finden können. Nun ist die Suche eingestellt worden.

Versuchter Totschlag in Nürnberger Sozialpension

In einer Nürnberger Sozialpension ermittelt die Mordkommission nach einer Schlägerei wegen versuchten Totschlags. Die

Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter (20).