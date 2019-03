Mutmaßliche Rechtsextreme angeklagt - weil sie bei Faschingszug gegen Flüchtlinge gehetzt haben sollen

Das sehe ich ein wenig anders: der Karneval war im Grunde immer angepaßt, siehe die berühmten 12 Jahre (oder haben Sie Beispiele für über Petitessen hinausgehende echte Kritik am Regime?).

In der DDR durfte sicher auch nicht alles gesagt werden, Genosse Blockwart war immer dabei.

Frech war er nur, wenn man mit Kritik an "denen da oben" kein echtes Risiko einging, also bspw. in der "guten Zeit" der alten Bundesrepublik.

Heute geht man mit echter Kritik an den Mächtigen eben wieder ein Risiko ein.

So ist das, und mehr Informationswert hat diese Meldung auch nicht.