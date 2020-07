Polizei kontrolliert unangemeldete Veranstaltung - plötzlich brennt ein Streifenwagen 

Bei einer Kontrolle in Würzburg setzten Unbekannte einen Streifenwagen in Brand. (Symbolbild)

„Feiger und schwerer Angriff“

von Katarina Amtmann schließen

Polizisten kontrollierten in Würzburg am Bismarckturm. Es gab Hinweise auf eine nicht angemeldete Veranstaltung. Bei einer Kontrolle setzten Unbekannte ein Polizeiauto in Brand.