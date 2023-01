Mitten in Würzburg: Feuer bricht mitten in der Nacht in Wohnung aus - 27-Jährige verstirbt kurz danach

In der Würzburger Bohnesmühlgasse ist eine junge Frau nach einem Brand in ihrer Wohnung verstorben.

Notruf ging um 2.40 Uhr ein

In der Würzburger Innenstadt ist eine junge Frau in ihrer Wohnung verstorben, nachdem ein Feuer ausgebrochen war. Die Ermittlungen laufen.

Passau - Bei einem Brand in ihrer Würzburger Wohnung ist eine 27-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war in der Wohnung des Mehrfamilienhauses am Donnerstagmorgen, 26. Januar, ein Feuer ausgebrochen. Die junge Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie diesen im Krankenhaus wenig später erlag. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Würzburg: Feuer in Innenstadt-Wohnung - junge Frau verliert ihr Leben

Demnach ging der Notruf über den Brand in der Wohnung in der Bohnesmühlgasse gegen 2.40 Uhr ein. Schnell war die örtliche Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand lokalisieren, sowie die junge Frau aus der Wohnung ins Freie bringen. Nach einer sofortigen Erstversorgung durch einen Notarzt kam die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. Von dort erreichte die Einsatzkräfte rund eine Stunde später die Mitteilung, dass die 27-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun insbesondere die Ursache für den Brand zu klären.

