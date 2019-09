Flugzeug stürzt auf bayerischem Flugplatz ab und geht in Flammen auf - Neue Details

Schwerer Unfall in Würzburg: Auf einem Flugplatz ist ein Leichtflugzeug beim Start abgestützt - und in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Update, 20.05 Uhr: Am Montagnachmittag ist ein Ultraleichtflugzeug am Flugplatz Schenkenfeld bei Würzburg beim Startvorgang verunglückt. Die Polizei Würzburg hat nun weitere Details zum Unfallhergang bekannt gegeben. Die beiden Insassen - der 62-jährige Pilot und sein Fluggast - stammen demnach aus Finnland und wurden schwer verletzt. Sie wollten offenbar privat in Richtung Freiburg fliegen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Ultraleichtflugzeug gegen 16.20 Uhr vom Flugplatz Schenkenfeld gestartet. Am Ende der Startbahn kippte es in wenigen Metern Höhe zur Seite und stürzte zu Boden. Zwei andere Piloten, die das Unglück sahen, leisteten Erste Hilfe. Der rasch eintreffende Rettungsdienst samt Notarzt versorgte die Unfallopfer. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Wie es zu dem Unglück kam, soll nun ein Luftfahrtexperte der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Flugzeugwrack wurde sichergestellt und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen eingeschaltet.

Flugzeug stürzt auf Flugplatz in Bayern ab und geht in Flammen auf - zwei Schwerverletzte

Update vom 9. September, 17:50 Uhr: Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Würzburger Flugplatz Schenkenfeld hat die Polizei nun erste Details bekanntgegeben: Zwei Menschen wurden bei dem Absturz schwer verletzt. Das Ultraleichtflugzeug sei am Montagnachmittag unmittelbar nach dem Start in ein nahe gelegenes Waldstück gestürzt und habe Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ursache sei bisher noch unbekannt. Die beiden Insassen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe die Unfallstelle gelöscht.

Erstmeldung vom 9. September: Flugzeug stürzt auf Flugplatz ab - und geht in Flammen auf

Schlimme Nachrichten aus Würzburg: Am Montagnachmittag hat sich auf einem Flugplatz ein schwerer Unfall ereignet. Wie das Nachrichtenportal inFranken.de berichtet, ist in der Nähe des Flugfeldes am Flugplatz Schenkenturm ein Leichtflugzeug abgestürzt.

Schlimmer Unfall in Würzburg: Leichtflugzeug stürzt ab

Der Ultraleichtflieger sei kurz nach dem Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen des Portals waren an Board des Fliegers zwei Menschen. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Auch in Garmisch-Partenkirchen kam es kürzlich zu einem Flugzeugunglück: Hier zerschellte ein Flieger an einem Berg. Anfang des Jahres stürzten in Eichstätt ein Flugzeug ab, die beiden Piloten wurden schwer verletzt, wie merkur.de* berichtet.

