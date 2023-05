Von ungewöhnlichen Geräuschen aufgewacht: Studentin (23) schlägt Einbrecher in die Flucht

Von: Katarina Amtmann

Ein Einbrecher drang in die Wohnung einer Frau ein - sie schlug ihn in die Flucht (Symbolbild). © IMAGO / Daniel Scharinger

Eine 23-Jährige schlief, als sie gegen 3.40 Uhr wegen ungewöhnlicher Geräusche wach wurde. Sie erblickte eine schwarz gekleidete Person in ihrer Wohnung.

Würzburg - In Würzburg ist ein Unbekannter am Samstag, 20. Mai, in die Wohnung einer 23-Jährigen eingedrungen. Die Studentin schlug den Einbrecher in die Flucht.

Würzburg: Frau wacht nachts wegen Geräuschen auf und erblickt Einbrecher

Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, wurde die junge Frau gegen 3.40 Uhr aufgrund ungewöhnlicher Geräusche in der Wohnung wach. „Sie erblickt daraufhin eine unbekannte schwarz gekleidete und maskierte Person im Bereich der offenen Wohnungseingangstüre“, so die Polizei weiter. Die junge Frau begann sofort zu schreien, woraufhin der Unbekannte einen am Boden stehenden Rucksack nahm und die Flucht ergriff.

Unbekannter bricht in Wohnung von junger Frau ein - und stiehlt Gegenstände und Geldbeutel

Die junge Frau rief sofort die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Unbekannte bereits in einem Zimmer sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt hatte. Eine Fahndung nach dem Einbrecher blieb erfolglos. Neben Kleidungsstücken und Schuhen entwendete der Mann auch den Geldbeutel der Frau und Gegenstände im Gesamtwert von rund 1500 Euro.

Wer im Tatzeitraum und Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Nummer 0931/457-1732 an die Polizei wenden. (kam)

