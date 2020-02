Regionalzug kollidiert am Würzburger Hauptbahnhof mit Güterzug: Auswirkungen für Pendler

Am Würzburger Hauptbahnhof sind zwei Züge zusammengestoßen. Ein Regionalzug war mit einem Güterzug kollidiert. Der Unfall hat auch Auswirkungen für Pendler.

Update von 13.56 Uhr: Die Ursache für eine Kollision zwischen einem Güterzug und einem Regionalzug am Würzburger Hauptbahnhof ist noch unklar. „Der Güterzug hatte die Freigabe, durch den Hauptbahnhof zu fahren“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Ob der Lokführer des Regionalexpresses beim Rangieren ein Signal übersehen oder er eine fehlerhafte Anweisung bekommen habe, müsse noch geklärt werden. Bei dem Vorfall am Sonntagabend war niemand verletzt worden. Seither kommt es allerdings zu Einschränkungen für Reisende im Nahverkehr. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Bergung der Züge mindestens den Montag andauern wird.

Unfall am Würzburger Hauptbahnhof: Regionalzug kollidiert mit Güterzug

Erstmeldung vom 17. Februar, 12.27 Uhr

Würzburg - Gegen 22 Uhr hat sich am Sonntagabend (16. Februar 2020) am Hauptbahnhof in Würzburg ein Zugunfall ereignet. Ein Güterzug und ein Regionalzug waren zusammengestoßen.

Zugunfall in Würzburg: Lokführer kommen mit Schrecken davon

Fahrgäste seien glücklicherweise nicht an Bord gewesen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Die beiden Lokführer kamen mit dem Schrecken davon. Der Verkehr kam zwischenzeitlich komplett zum Erliegen. Pendler müssten mit Einschränkungen rechnen.

Der Güterzug war am Sonntagabend auf dem Weg von Aschaffenburg nach Passau. Warum der Regionalzug, der den Angaben zufolge gerade rangiert wurde, auf dem gleichen Gleis fuhr, war zunächst unklar. Die Strecke sei für den Güterzug freigegeben gewesen.

Entgleisung nach Zugunfall: 250 Liter Diesel laufen aus

Bei der Kollision entgleisten die Diesellok und ein Kesselwagen sowie der erste Wagen des Regionalzugs. Dabei liefen rund 250 Liter Diesel aus dem Zusatztank der Lok aus. Bei der Bergung sollten am Montag Kräne eingesetzt werden. Das mit Diesel kontaminierte Erdreich werde voraussichtlich ausgebaggert, wie es weiter hieß.

