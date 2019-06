Abschreckungsmaßnahme: Hausbesitzerin installiert Metallstacheln auf Treppe - Kind beim Spielen verletzt

In Würzburg hat eine Hauseigentümerin auf der Treppe Metallstacheln installiert - aus einem ganz bestimmten Grund. Jetzt hat sich daran allerdings ein Kind verletzt.

Würzburg - Eine Eigentümerin hat auf einer Haustreppe im Würzburger Stadtteil Grombühl Metallstacheln angebracht. Angeblich, weil sich in der Vergangenheit immer wieder Betrunkene dort hingesetzt und bis in die Nacht laut gegrölt hätten, berichtet NEWS5. Deshalb habe sie über die gesamte Länge der Treppe Metallspitzen angebracht.

Würzburg: Kind verletzt sich an Metallstacheln der Treppe

Anwohner finden die Maßnahme reichlich übertrieben. Ein Bewohner äußerte sogar Bedenken: „Wer da stürzt, ist krankenhausreif.“ Tatsächlich passierte jetzt etwas. Am Samstag spielte ein fünfjähriges Kind an der Treppe. Der Junge fiel hin und landete auf den Metallstacheln, dabei verletzte er sich.

Würzburg: Stadt fordert Eigentümerin zum Abbau der Metallstacheln auf

Die Stadt hat die Eigentümerin mittlerweile aufgefordert, die Metallstacheln wieder abzubauen. Die Gefahr für die Öffentlichkeit sei zu groß.

Video: Parkkralle? Frau lässt sich nicht aufhalten

Immer wieder verletzen sich Kinder beim Spielen. So ein ebenfalls Fünfjähriger auf einem Münchner Spielplatz - der Bub verletzte sich an einer Drogenspritze. Bei einem Unfall an einer Hüpfburg wurde im letzten Jahr ein vierjähriger Bub lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelte. Erst im Mai sorgte die Landung eines Rettungshubschrauber am Narbonner Ring gegenüber des AWO-Kinderhauses für Aufmerksamkeit - ein verletztes Kind wurde in eine Kinderklinik gebracht.