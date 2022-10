Mitfahrer unter Schock: Jugendliche bedrohen Busfahrer mit (Softair-)Pistole und Messer

Im Bus eskalierte der Streit zwischen dem Fahrer und zwei Jugendlichen. © NEWS5 / Höfig

In Würzburg haben zwei Jugendliche gleich mehrfach deutlich über die Stränge geschlagen. Eine kaum zu erkennende Softair-Pistole führt fast zu einem Drama.

Würzburg – Ein heikler Fall, der zu einem echten Drama hätte eskalieren können, trug sich am frühen Donnerstagmorgen, 13. Oktober, in Würzburg zu. Zwei Jugendlich bedrohten nach einem Streit im Bus den Fahrer mit einer kaum als solche zu erkennenden Softair-Pistole und zwei Messern. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Chronologie des Morgens: Jugendliche mit Softair-Pistole in Würzburg unterwegs

Seinen Anfang nahm das Ganze mit einer Busfahrt der zwei 16-Jährigen. Hier kam es erstmals zum Streit zwischen dem Fahrer und den jungen Männern, als er diese aufforderte, eine FFP2-Maske aufzusetzen. Berichten zufolge kamen sie der Aufforderung nur äußerst widerwillig nach. Am Stadtrand stiegen sie dann aus und liefen wieder zurück Richtung Stadtmitte – warum, das wusste der Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, Enrico Ball, nicht.

Anschließend tauchten die beiden in einer Shell-Tankstelle auf, wo sie vor der Kassiererin mit der echt aussehenden Pistolen-Attrappe verschreckten. Sie verschwanden aus der Tankstelle und fielen dann in einer Kaufland-Filiale auf: Dort rissen sie Verpackungen auf und tranken und aßen im Laden. Daraufhin erhielten sie Hausverbot, fuchtelten aber auch vor der Kaufland-Mitarbeiterin mit der Softair-Pistole herum. Wieder draußen stiegen sie in einen Bus – wie es der Zufall so will, der gleiche, wie der am frühen Morgen, wo es schon zuvor den Streit gegeben hatte.

Streit im Bus eskaliert: Großaufgebot fahndet nach den Jugendlichen

Im Bus vergaßen die Jugendlichen, den Stopp-Knopf zu drücken und der Bus fuhr weiter – zum Missfallen der beiden Männer. Sie beschwerten sich beim Fahrer, der Streit eskalierte. Sie bedrohten ihn mit der Softair-Pistole und jeweils einem Messer, dann flüchteten sie aus dem Bus. Ein von zahlreichen Mitfahrern alarmiertes Großaufgebot der Polizei fahndete schließlich nach den Beiden und konnte sie wenig später festnehmen.

Pressesprecher Ball zufolge eine heikle Situation, denn hätte einer der Jugendlichen bei der Festnahme die Softair-Pistole gezückt, die vor allem in Stress-Situationen nur schwer von einer echten zu unterscheiden ist, hätte die Sache echt ins Auge gehen können. Glücklicherweise kam es nicht dazu, einer der Jugendlichen wehrte sich zwar gegen die Festnahme, doch letztlich konnte sie vollzogen werden.

Mit Messer und Softair-Pistole unterwegs: Konsequenzen

Laut Ball wird „gegen die Jugendlichen wegen Bedrohung ermittelt“, gegen einen der beiden auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ihnen wurde Blut entnommen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Alkohol im Spiel war. Anschließend wurden sie ihren Eltern übergeben.

Für die Mitfahrer im Bus, hauptsächlich Schüler auf dem Weg in die Schule, war die Situation äußerst belastend, viele standen Ball zufolge unter Schock. Nicht wenige blieben der Schule anschließend fern. (fhz)

