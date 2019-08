Mann kracht mit Auto in Betonleitwand und überschlägt sich - er stirbt an der Unfallstelle

In Würzburg hat ein Mann die Kontrolle über sein Auto verloren. Er krachte daraufhin in eine Betonleitwand und überschlug sich. Er zog sich tödliche Verletzungen zu.

Würzburg - Ein 47-Jähriger hat sich am frühen Mittwochmorgen mit seinem Auto überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann auf einer Straße, die in die Würzburger Innenstadt führt, die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Würzburg: Mann verliert Kontrolle und kracht in Betonleitwand

Es kollidierte mit einer Betonleitwand, überschlug sich und blieb im Gleisbett der Tram auf dem Dach liegen. Der 47-Jährige wurde hierbei eingeklemmt, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

dpa

