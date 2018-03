Mit gefesselter Ex-Freundin im Wagen: Mann startet Amokfahrt auf der Autobahn 

Mit seiner gefesselten Ex-Freundin im Auto hat sich ein 30 Jahre alter Mann eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei über die Autobahn geliefert.

Würzburg - Zuvor rammte der Flüchtige mehrere Streifenwagen, ohne dass jemand verletzt wurde, wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwoch mitteilten.

Ihren Anfang nahm die halsbrecherische Fahrt demnach am Dienstagmorgen, als sich der 30-Jährige, der mit einem Transporter auf der Autobahn unterwegs war, sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Der Grund für sein Verhalten stellte sich später heraus: Im Fahrzeug befand sich die gefesselte 27 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin des Mannes. Der wie die Frau aus dem Raum Gießen in Hessen stammende Mann sitzt inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe