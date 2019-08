„Papa soll ins Gefängnis“ - Fünfjähriger verpfeift eigenen Vater bei Polizei

Ein fünfjähriger Junge ruft am Freitag bei der Polizei an und fordert, dass sein Papa ins Gefängnis soll.

Würzburg - Ein aufgebrachter Fünfjähriger hat am Freitag seinen Vater per Notruf 110 bei der Polizei angezeigt. Der Junge berichtete in vorwurfsvollem Ton, dass sein Vater zwei Mal über eine rote Ampel gefahren sei - und ihn die Polizei deshalb einsperren solle.

Würzburg: Kind wählt Notruf und zeigt den eigenen Vater an

Der Notruf ging am Freitag bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Zunächst war kurz eine Kinderstimme zu hören, dann wurde wieder aufgelegt.

Der Beamte an der Notrufannahme rief die Nummer umgehend zurück. Daraufhin nahm der Vater das Telefon ab und entschuldigte sich zunächst für die Benutzung des Notrufes durch seinen Sohn. Schließlich reichte er aber den Hörer an seinen Sohn weiter.

Kleiner Junge ruft bei Polizei an - Vater entschuldigt sich

Nach gutem Zureden des Beamten bestand der Knirps aber nicht mehr darauf, dass die Polizei einen Streifenwagen schicken sollte.

