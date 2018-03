Rettungsassistent hat Bitte an Radfahrer - dieser schlägt brutal zu

Ein 28-jähriger Radfahrer hat einen Rettungsassistenten angegriffen und diesen verletzt. Die Polizei musste einschreiten. Vorausgegangen war eine Bitte des Retters.

Würzburg - Der Mann war in Würzburg der Besatzung eines Rettungswagens am Samstagabend aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 48-jährige Rettungsassistent forderte ihn auf, die Straße zu verlassen. Der Radfahrer beleidigte ihn daraufhin und schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Die herbeigerufene Polizei fesselte den 28-Jährigen und brachte ihn zur Ausnüchterung auf die Wache.

