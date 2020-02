Auto kommt in Kreisverkehr von Fahrbahn ab - Audifahrer (31) stirbt bei Zusammenstoß

Bei einem tragischen Verkehrsunfall kam ein Audifahrer (31) bei Würzburg ums Leben. Ein weiterer 52 Jahre alter Autofahrer erlitt schwere Verletzungen.

Kist - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 ist am Freitagnachmittag (7.2.) ein 31-jähriger Autofahrer noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen verstorben. Ein zweiter Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Raum Würzburg auf der B27 in Fahrtrichtung Kist unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er vor dem dortigen Kreisverkehr von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem abbiegenden Audi aus dem Landkreis Main-Spessart.

B27 bei Würzburg: Auto kommt von Fahrbahn ab - Audifahrer (31) stirbt bei Zusammenstoß

Der 52-Jährige, der einen VW fuhr, kam mit seinem Fahrzeug erst auf dem angrenzenden Pendlerparkplatz zum Liegen und wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Tragischer Unfall im Kreisverkehr: Audifahrer (31) stirbt

Der 31-jährige Fahrer des Audis wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen. Zudem befand sich ein Staatsanwalt vor Ort, der auch die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge anordnete.

Verkehrsunfall bei Würzburg: B27 komplett gesperrt - Audifahrer kommt ums Leben

Die B27 musste aufgrund des Unfalls in beide Fahrtrichtungen am Freitagnachmittag komplett gesperrt werden.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut:

„Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 ist am Freitagnachmittag ein 31-jähriger Pkw noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen verstorben. Der zweite Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Würzburg die B27 in Fahrtrichtung Kist. Aus noch ungeklärter Ursache kam er vor dem dortigen Kreisverkehr von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem abbiegenden Audi aus dem Landkreis Main-Spessart.

Der 52-jährige VW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug erst auf dem angrenzenden Pendlerparkplatz zum Liegen und wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Fahrer des Audis wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen. Zudem befand sich ein Staatsanwalt vor Ort, der auch die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge anordnete. Die B27 musste in der Folge in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land wurde hierbei durch die angrenzenden Dienststellen unterstützt.“

