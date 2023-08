Vater verliert Jungen auf Spielplatz aus den Augen: Fünfjähriger ertrinkt im Main

Von: Katarina Amtmann

Tragisches Unglück in Würzburg: 5-jähriger ertrinkt im Main. © NEWS5 / Höfig

Ein Vater verlor seinen Sohn auf einem Spielplatz in Würzburg aus den Augen. Einsatzkräfte fanden das Kind leblos im Main.

Würzburg - Ein Fünfjähriger ist im Main in Würzburg ertrunken. Der Vater hatte sein Kind am frühen Dienstagabend, 22. August, auf einem Spielplatz aus den Augen verloren und als vermisst gemeldet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Vater meldet Kind in Würzburg als vermisst: Taucher finden Jungen auf Flussgrund

Eine halbe Stunde später fanden die Einsatzkräfte Kleidungsstücke des Jungen am Mainufer in der Nähe des Spielplatzes. Rettungstaucher entdeckten dann den Angaben zufolge den leblosen Körper des Kindes am Flussgrund.

Ein Notarzt habe noch versucht das Kind zu reanimieren, der Junge kam in ein Krankenhaus. Wenig später sei der Bub an den Folgen des Unfalls gestorben. Kriseninterventionskräfte versorgten die Eltern vor Ort. Der genaue Hergang des Unfalls müsse noch ermittelt werden. An der Suche beteiligten sich unter anderem ein Polizeihubschrauber, ein Diensthund, die Wasserschutzpolizei und die Wasserwacht. (kam/dpa)

