Frau in Bayern vermisst: Polizei äußert große Sorge und bittet um Zeugenhinweise

In Würzburg wird eine 82-Jährige vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Sie verließ in der Nacht die Wohnung

von Katarina Amtmann

In Würzburg wird eine Frau vermisst. Sie hatte wohl in der Nacht ihre Wohnung verlassen und könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Polizei sucht nach ihr.