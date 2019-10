Mann gerät in Gegenverkehr und kracht frontal in Auto: Beifahrer stirbt

Ein Mann geriet mit seinem Auto nahe Wunsiedel in den Gegenverkehr. Einer seiner Beifahrer starb. (Symbolbild)

Mehrere Schwerverletzte

von Katarina Amtmann schließen

Nahe Wunsiedel kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Ein Auto geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen anderen Wagen. Ein Mann starb.