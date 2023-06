Aktivisten der Letzten Generation und Journalisten abgehört – Scharfe Kritik an Maßnahme

Von: Felix Herz

Aktivisten der Letzten Generation wurden überwacht, ihre Telefonate mit Journalisten abgehört. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft.

Update vom 25. Juni, 14.45 Uhr: Nicht nur die Aktivisten der Letzten Generation kritisieren das Vorgehen der bayerischen Behörden scharf. Auch Vertreter der Parteien SPD und Linken äußerten sich kritisch zu der Überwachung. „Das gesamte Vorgehen wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf“, sagte Lars Castellucci, stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag. Diese Fragen richteten sich nicht nur an die Behörden, sondern auch an die Politik. „Die Sorgen vor einer Radikalisierung des Klimaprotests sind ernst zu nehmen“, sagte der SPD-Politiker: „Der Straftatbestand einer kriminellen Vereinigung darf aber keine Einladung zu Vorgehensweisen sein, die die Beschuldigten erst in die Radikalität treiben.“

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch bewertete die Abhöraktion als Teil des bayerischen Wahlkampfes. „Die Abhöraktion der bayerischen Generalstaatsanwaltschaft ist völlig unangemessen und zeigt, dass es falsch ist, dass Staatsanwälte politisch weisungsgebunden sind. Sie werden zu einem unanständigen Wahlkampf missbraucht“, sagte Bartsch.

Bayerische Linke demonstriert vor dem Justizministerium in München

Bei einer Protestaktion der bayerischen Linken am Sonntagmittag vor dem Justizministerium in München warf die Landessprecherin und Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Adelheid Rupp, dem Freistaat einen Rechtsverstoß vor. Journalisten seien Berufsgeheimnisträger. „Wenn abgehört wird, was in Bayern jetzt der Fall war, muss das einer besonderen Prüfung unterzogen werden. Diese besondere Prüfung hat nicht stattgefunden.“

Rupp forderte die Fraktionen der Grünen und der SPD im bayerischen Landtag auf, sich für Aufklärung einzusetzen und gegebenenfalls einen Untersuchungsausschuss anzustoßen. Zugleich kündigte sie an, dies umgehend selbst tun zu wollen, sollte die Linke im Oktober in das Maximilianeum einziehen und der Vorgang bis dahin nicht aufgeklärt sein.

Erstmeldung vom 25. Juni:

München – Die Generalstaatsanwaltschaft München hat am Sonntag, 25. Juni, gegenüber der dpa bestätigt, dass Telefonate von Aktivisten der Letzten Generation mit Journalisten abgehört wurden. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Umstrittene Überwachung: Generalstaatsanwaltschaft bestätigt umstrittene Maßnahme

Zunächst stand nur der Vorwurf im Raum, dass eine Überwachung der Telekommunikation von Mitgliedern der Letzten Generation von Ermittlern der Generalstaatsanwaltschaft München durchgeführt wurde. Am Sonntag wurde dies nun offiziell bestätigt.

Die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte nun Berichte der Süddeutschen Zeitung, wonach Telefongespräche von Aktivisten der Letzten Generation mit Journalisten abgehört wurden (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Das Amtsgericht München habe wegen des Anfangsverdachts der Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gegen Mitglieder der Gruppe Beschlüsse auch zur Überwachung der Telekommunikation erlassen, teilte die Behörde mit. Diese Beschlüsse seien vom Bayerischen Landeskriminalamt im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft vollzogen worden.

Auch Journalisten betroffen: Sprecher rechtfertigt Maßnahme

Nach der voreiligen Einstufung als kriminelle Vereinigung nach der Razzia im Mai ist es nun die nächste umstrittene Maßnahme gegen Aktivisten der Letzten Generation – vor allem, da Gespräche mit Journalisten abgehört wurden. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München teilte dazu mit: „Klarzustellen ist, dass die Beschlüsse sich nicht gegen Journalistinnen oder Journalisten richteten. Diese waren aufgrund von Anrufen über die überwachten Telefonnummern allerdings von den Maßnahmen betroffen.“

Die Verhältnismäßigkeit sei fortlaufend geprüft worden, doch man sei vor dem Hintergrund der Tatvorwürfe zu dem Ergebnis gekommen, dass die Maßnahmen verhältnismäßig seien. „Bei dieser Abwägung wurde der Verfassungsrang der Pressefreiheit selbstverständlich entsprechend gewichtet“, teilte der Sprecher mit.

Letzte Generation zeigt sich entsetzt von der Überwachung der Telekommunikation

An den Maßnahmen der Münchner Generalstaatsanwaltschaft gibt es viel Kritik, vor allem natürlich von den Aktivisten der Letzten Generation selbst. Auf Twitter teilten sie mit, dass die Überwachung „absurd“ sei in Hinblick auf den „friedlichen Protest“ und der Akzeptanz „rechtlicher Konsequenzen“.

„Wir schlagen Alarm, weil die Regierung die Verfassung bricht und das unsere Demokratie bedroht“, heißt es in Reihe von Tweets der Letzten Generation, die im Zuge des Bekanntwerdens der Überwachungs-Maßnahmen veröffentlicht wurden. (fhz mit Material von dpa)

