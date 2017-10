Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 20 im Landkreis Rottal-Inn ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen.

Wurmannsquick - Der Mann kam in der Nacht auf Sonntag in Wurmannsquick mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weitere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt. Ein Gutachter untersucht nun die genaue Ursache für den tödlichen Unfall.

