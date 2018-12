Mann will dunkle Bundesstraße überqueren: Von Auto erfasst und tödlich verletzt

Mitten auf einer bayerischen Bundesstraße ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Wurmannsquick - Der 64-Jährige starb später an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wollte laut Polizeiangaben am Dienstagabend die dunkle B588 bei Wurmannsquick überqueren, auf der Tempo 100 erlaubt ist.

Ein 28-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr ihn. Ein Gutachter untersucht noch den genauen Unfallhergang.

dpa

