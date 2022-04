Unbekannter schmiert „Z-Symbol“ an Hoftor in Bayern – Polizei ermittelt

Von: Katarina Amtmann

Das „Z-Symbol“ an einer Mauer in München. Auch in Bad Kissingen wurde das Zeichen an ein Hoftor gemalt. © IMAGO / ZUMA Wire

In Bad Kissingen wurde das „Z-Symbol“ an ein Hoftor geschmiert. In Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kann das Zeichen strafbar sein.

Bad Kissingen – Die Polizei Unterfranken berichtet, dass ein bislang Unbekannter Anfang der Woche ein „Z-Symbol“ mit weißer Kreide auf einem Hoftor in Bad Kissingen angebracht habe. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Z-Symbol an Hoftor in Bayern geschmiert – Vorfall kann strafbar sein

Der Vorfall soll zwischen Montagmorgen und Dienstagvormittag passiert sein, Ort des Geschehens: ein Hoftor an der Bachstraße. Die Kreide-Schmiererei konnte laut Polizei abgewaschen werden, ein Sachschaden entstand nicht.

„Da eine derartige Verwendung des Symbols im Zusammenhang mit dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine strafbar sein kann, übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise“.

Z-Symbol an Hoftor in Bad Kissingen - Polizei sucht Zeugen

Wer im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese unter Telefon (0 97 21) 2 02 17 31 zu melden. (kam)