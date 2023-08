Illegales Lagerfeuer am Königssee: Zwei junge Männer lösen Großeinsatz aus – den dürfen sie nun zahlen

Von: Felix Herz

Das wird teuer: Zwei junge Männer haben am Königssee ein illegales Lagerfeuer entzündet und einen Großeinsatz ausgelöst – den sie nun zahlen müssen. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Ob unbedacht oder den Regeln zum Trotz: Ein illegales Lagerfeuer am Königssee kommt zwei jungen Männern nun teuer zu stehen.

Königssee – Es regnet oft und viel zurzeit in Bayern, dennoch ist die Vegetation wegen des grundsätzlichen Wassermangels im Freistaat extrem brandgefährdet. Daher warnen die Behörden regelmäßig davor, im Grünen zu zündeln, ja sogar eine weggeschmissene Zigarette kann fatale Folgen haben. Umso unverständlicher ist in diesem Kontext die Aktion zweier junger Menschen: Sie entzündeten am Königssee ein Lagerfeuer – mitten im Wald.

Nationalpark im Eiswinkel: Zwei Oberpfälzer machen ein Lagerfeuer

Es war ein echter Großeinsatz am Montagabend, 31. Juli, im Berchtesgadener Land. Dem Pressebericht des örtlichen Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes zufolge waren die Freiwillige Feuerwehr, die BRK-Wasserwacht, die Bergwacht, die Nationalpark-Verwaltung und die Polizei vor Ort – wegen des illegalen Lagerfeuers zweier junger Menschen.

Dem Bericht zufolge waren die zwei 23-jährigen Männer aus der Oberpfalz am Westufer des Königssees über den Rinnkendlsteig abgestiegen und hatten trotz des Verbots im Nationalpark am Eiswinkel auf der Halbinsel Hirschau ein Lagerfeuer angezündet. Einem Fischer war dann der Rauch aufgefallen, er alarmierte die Einsatzkräfte.

Großeinsatz wegen illegalem Lagerfeuer – die Verantwortlichen müssen zahlen

Mehr als 30 Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und suchten per Wärmebildkamera die Umgebung nach weiteren Glutherden ab – die zum Beispiel durch Funkenflug hätten entstehen können – um einen ausgedehnten Vegetationsbrand zu verhindern.

Aus aktuellem Anlass bitten die Einsatzkräfte alle Menschen im Nationalpark, ohne Ausnahme die Verhaltensregeln zu beachten: Müll mitnehmen, keine Pflanzen pflücken, Hunde anleinen, auf den Wegen bleiben, Wildtiere nicht stören, nicht zelten und biwakieren, keine Lagerfeuer anzünden, keinen Lärm machen, keine Luftmatratzen, Gummiboote und andere Schwimmhilfen auf den Gewässern verwenden und keine Drohnen aufsteigen lassen.“

Laut Pressemitteilung des Kreisverbandes Berchtesgadener Land müssen die beiden Oberpfälzer den Großeinsatz zahlen – der bei der Vielzahl von Einsatzkräften und wegen des umfangreichen Geräteeinsatzes ziemlich teuer werden dürfte. (fhz)

