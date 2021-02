„Hoffentlich nicht“: Zwei beliebte Darsteller bei „Rosenheim Cops“ ersetzt - Zuschauer echauffieren sich

Gerüchte kursierten längst, jetzt steht fest: Die Zuschauer der ZDF-Serie „Rosenheim Cops“ müssen auf zwei der wichtigsten Figuren erst einmal verzichten.

Rosenheim - Steigt Marisa Burger aus den „Rosenheim Cops“ aus? Die Spekulationen hielten sich hartnäckig. Ausgerechnet sie, die als Miriam Stockl eine der wichtigsten und wohl beliebtesten Figuren der Serie ist? Längst ist klar: Nein! Die Kommunikationsagentur der ZDF-Reihe hat mit einer Mitteilung auf die Spekulationen reagiert. Tenor: Marisa Burger spielt weiter mit. Ihre Serienfigur Miriam Stockl gehe nur in den Urlaub - und werde auch vom Pool aus in der Serie mitwirken.

Rosenheim Cops (ZDF): Miriam Stockl wird von Sabine Hiermeier ersetzt - vorübergehend!

Jetzt ist klar: Sie wird an ihrem Schreibtisch im Rosenheimer Kommissariat ersetzt! Während Stockl im Urlaub weilt, nimmt eine andere ihren Platz ein - und hat sich nun auch den Instagram-Followern der Serie vorgestellt. Sabine Hiermeier, gespielt von Anabel Faber, übernimmt die Urlaubsvertretung als Sekretärin.

Rosenheim Cops (ZDF): Urlaubsvertretung stellt sich vor

In dem Insta-Clip spricht sie in die Kamera: „Sie wundern sich sicher, was ich hier mache. Die Frau Stockl muss ganz dringend einmal Urlaub machen. Und weil ohne die Frau Stockl nix geht hier, bin ich die Vertretung. Ihre Urlaubsvertretung. Ich bin die Anabel Faber, und ich spiele Sabine Hiermeier, die Sekretärin, und ab kommenden Dienstag können sie mich anschauen im Fernsehen.“

Gleich ZWEI neue Gesichter auf einmal bei den „Rosenheim Cops“, die auf Zeit zwei der wichtigsten Figuren ersetzen. Denn: Auch Kommissar Anton Stadler (gespielt von Dieter Fischer) ist vorübergehend von der Mattscheibe verschwunden. Der Aushilfskommissar heißt Kilian Kaya, wird gespielt von Baran Hêvî und kommt den Reaktionen zufolge bei vielen Fans gut an. Aber: Gleich zwei vorübergehende Mega-Änderungen in einer Serie, die von ihrer Konstanz lebt?

Rosenheim Cops (ZDF): Gleich zwei Figuren vorübergehend ersetzt - Fan-Reaktionen gespalten

Viele Fans sind in emotionaler Aufruhr. Das zeigt sich in den Insta-Kommentaren. „Aber Frau Stockl kommt doch wieder, oder?! Oder ist das jetzt der Versuch, frischen Wind in den Cast zu bringen??? Hoffentlich nicht!!“, ärgert sich ein Fan. „Die Frau Stockl kann niemand ersetzen!“ und „Jessassmariandjoseffi!!“, heißt es. „Ohne Frau Stockl und Herrn Stadler, das geht gar nicht“, findet ein weiterer Fan. „Frau Stockl ist durch nichts und niemanden zu ersetzen. Sie ist ein wichtiges Urgestein dieser Serie!!!“

Doch viele zeigen sich auch offen für den frischen Wind, den die beiden neuen Figuren reinbringen. „Ich freu mich darauf, mal ein bisschen Abwechslung“. Und in vielen Reaktionen kommt der Stockl-Ersatz auch gut an. Und es gibt ja die Aussicht, dass die Serien-Größen Anton Stadler und Miriam Stockl bald wieder zurückkehren werden. Für viele, die nach alten Helden lechzen, verbreitete Marisa Burger via Instagram-Story auch eine gute Nachricht: Künftig ermitteln die „Rosenheim Cops“ auch samstags. Das ZDF strahlt jeweils ab 16.10 Uhr Wiederholungsfolgen aus. Eine andere „Rosenheim Cops“-Schauspielerin hat unlängst ihre Bachelorarbeit abgegeben. (lin)