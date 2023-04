Zeuge entdeckt leblosen Mann: Radfahrer stirbt nach Sturz auf Feldweg

Ein Fahrradfahrer starb in Bayern (Symbolbild).

Wer hat etwas gesehen?

Von Katarina Amtmann schließen

Ein Radfahrer ist wohl aus medizinischen Gründen vom Rad gefallen und gestorben. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Mann vorher gesehen?

Zeil am Main - Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch, 5. April, in Unterfranken eine leblose Person auf einem Feldweg neben einem Fahrrad und verständigte sofort den Rettungsdienst. Die Person (73) verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Zeuge bemerkt leblosen Radfahrer in Zeil am Main - 73-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der Pressemitteilung zufolge fuhr der 73-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 10.45 Uhr mit seinem Rad auf dem Feldweg in Zeil am Main (Landkreis Haßberge). Wohl aus medizinischen Gründen habe er dann das Bewusstsein verloren und sei zu Boden gefallen. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt kam der Mann ins Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.

Polizei bittet nach Todesfall um Hinweise: Wer hat den Radfahrer gesehen?

Zur Klärung der Umstände sucht die Polizeiinspektion Haßfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg nach Zeugen, die den Radfahrer möglicherweise im Bereich der Sarlachen gesehen haben. Der Mann war mit einem schwarzen Trekkingrad der Marke Pegasus und einer auffallend bunten Satteltasche unterwegs. Er trug eine Hose im Camouflage-Muster und eine graue Jacke.

„Zeugen, die den Radfahrer gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 09521/927-133 mit der Polizeiinspektion Haßfurt in Verbindung zu setzen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

Nach einem Fahrradunfall in Bayern ist ein Mann wohl so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später verstarb. Zuvor war er noch ganz normal zur Arbeit gegangen.

