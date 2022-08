Zeit zum Streiten - Kolumne von Susanne Breit-Keßler*

Susanne Breit-Kessler war evangelische Regionalbischöfin für München und Oberbayern. © privat

Urlaub ist wie Weihnachten. Da gibt es auch immer Krach. Von guter Stimmung keine Rede.

Die Nerven liegen blank und die Gründe dafür auf der Hand. Es müssen noch massenhaft Mails erledigt werden. Unbezahlte Rechnungen warten auf Überweisung, der Zettel von der Reinigung hängt schon wochenlang an der Küchentür. Der Opa wünscht sich einen Besuch. Die Nachbarn wollte man einladen, weil sie immer den Briefkasten leeren und die Blumen gießen.

Aber blitzartig wegschaffen, was sich aufgestaut hat, ist eine Überforderung. Sie macht einen atemlos und zwar nicht nur in der Nacht. Man blafft die anderen an, die ihrerseits übler Laune sind. Natürlich hilft es, Arbeit so einzuteilen, dass man nicht völlig am Ende ist. Aber wenn das nicht klappt und man halt doch rotiert, tröstet die Einsicht, dass alles im Leben „Stückwerk“ ist. Wer weniger nach Vollkommenheit strebt und das Unmögliche sein lässt, kann den Urlaub ohne Stress und Streit beginnen.

Wenn es knallt, weil zu viel seelisches Gepäck mit in den Urlaub kommt

Wie wäre es, abends Reiseführer zu studieren oder zum Essen in ein italienisches Restaurant zu gehen, wenn man dorthin reisen wird? Vielleicht zuhause ein Fischessen wie an der Ostsee veranstalten, falls sie das Ziel der Sehnsucht ist. Am Wochenende Fahrräder, Wohnmobil oder Zelte auf Vordermann bringen – verbunden mit einem Ausflug, der schon mal Freiheit atmen lässt. Wenn Belastungen nerven, sind Unterbrechungen heilsam: Espresso im Straßencafé, Eis zwischendurch, Filme am Nachmittag …

Adam und Eva sind aus dem Garten Eden vertrieben worden, weil sie alles wissen und in den Griff kriegen wollten. Kann sein, dass man ein paar Schritte wieder ins Paradies hineinkommt, wenn man genau so zerzaust, wie man gerade ist, an seine Pforten klopft. Und wenn es trotzdem knallt, weil zu viel seelisches Gepäck mit in den Urlaub kommt? Zeit lassen und in sich hineinhorchen. Für einen konstruktiven Streit braucht es guten Kontakt zu sich selbst.

Man muss spüren, was man will und was nicht. Muss sich über eigene Vorstellungen im Klaren sein, bevor man andere damit konfrontieren kann. Sagen, was man will, die eigenen Grenzen und ersehnte Horizonte beim Namen nennen. Ohne Mut zur eigenen Position und Kraft zur Distanz gibt es keinen vernünftigen Streit. Zum Streiten gehört obendrein die Fähigkeit, genau zuzuhören und sich in Ruhe ausreden zu lassen. Zwischen Tür und Angel geht das alles nicht.

An diesem Wochenende wird an den Todestag von Bert Brecht gedacht. Im Kaukasischen Kreidekreis, in dem aus vielerlei Gründen die Fetzen fliegen, schreibt Brecht: „Für ein gutes Streiten ist Zeit nötig.“ Und die hat man ja im Urlaub reichlich, oder?

*Die frühere evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler ist Vorsitzende des Ethik-Rates.