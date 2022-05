Zensus 2022 in Bayern: Online-Angebot „schont wertvolle Ressourcen“ – Besonderheit im Freistaat

Von: Felix Herz

Seit Mitte Mai läuft der Zensus 2022 in Bayern. Das erste Fazit ist positiv: Binnen kürzester Zeit sei eine Millionengrenze geknackt worden.

Fürth – Am 15. Mai startete der Zensus 2022 in Bayern. Nun zog das Bayerische Landesamt für Statistik ein erstes Fazit. Und das fällt durchaus positiv aus, lässt die Pressemitteilung der Behörde verlauten. Vor allem, weil die „ressourcenschonende Online-Meldungen der Bürgerinnen und Bürger zur Gebäude- und Wohnungszählung“ schon nach kurzer Zeit die Millionengrenze knackte.

Weiterhin ist aber Vorsicht geboten: Zum Start des Zensus 2022 in Bayern warnten die Behörden vor Betrügern. Ein Bayer war hier besonders vorsichtig und jagte den Befrager von seinem Grundstück.

Zensus 2022 in Bayern: Die Besonderheit im Freistaat

In den ersten beiden Versandwellen wurden 2,2 Millionen Anschreiben im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung verschickt. Das Bayerische Landesamt für Statistik freut sich in Person von Präsident Thomas Gößl vor allem über den digitalen Erfolg: „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot, den Fragebogen zur Gebäude- und Wohnungszählung online auszufüllen, bei vielen Auskunftspflichtigen sehr gut ankommt. Das ist komfortabel, geht schnell, ist einfach und schont wertvolle Ressourcen.“

Am 16. Mai startete beim Zensus 2022 auch die Haushaltsbefragung. Hier gibt es für Bayern eine Besonderheit: Die Erhebungsbeauftragten, die dafür persönliche Interviews durchführen, werden von modernsten digitalen Werkzeugen in Form von Tablets unterstützt. Stichprobenartig werden in Bayern insgesamt 2,38 Millionen Bürgerinnen und Bürger bis Mitte August 2022 befragt. Die Hälfte davon wird für einen zusätzlichen Fragebogen ausgewählt.

Zensus 2022: Der große Vorteil gegenüber 2011

Für diesen Zusatzfragebogen verzeichnet das Expertenteam des Landesamtes eine hohe Bereitschaft, ihn direkt online mit dem Interviewer auszufüllen, heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt sei dies vor allem hinsichtlich der Zeitersparnis eine Verbesserung im Vergleich zum Zensus 2011. Gleichzeitig wurden aber auch Fragen zum Datenschutz laut.

In den kommenden Wochen werde der letzte große Schwung an Schreiben zur Gebäude- und Wohnungszählung verschickt. Die Haushaltsbefragung des Zensus 2022 in Bayern laufe noch bis August. Zur Absicherung der statistischen Erhebung wird ein kleiner Teil der Befragten eine Wiederholungsbefragung erhalten. (fhz)

