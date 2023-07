Zeugen finden schwer verletzten Motorradfahrer auf Straße – Junger Mann stirbt im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Um 1.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da sie ein verunglücktes Motorrad und den schwer verletzten Fahrer gefunden hatten. Der Mann starb im Krankenhaus.

Steinfeld - Ein schlimmer Unfall hat am Wochenende das Leben eines 25-jährigen Motorradfahrers gefordert. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bayern

Gegen 1.30 Uhr am Sonntag, 30. Juli, erreichte die Polizei die Meldung über den Unfall, der sich auf der Kreisstraße zwischen Pflochsbach und Waldzell (Landkreis Main-Spessart) ereignete. Zeugen fanden das verunglückte Motorrad und den schwer verletzten 25-Jährigen in einer Kurve vor. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann nach einer medizinischen Notversorgung umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Noch in den frühen Morgenstunden erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

„Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Lohr a. Main in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung wurde u. a. das Motorrad zu einer weiteren Begutachtung sichergestellt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter an dem Unfallgeschehen haben sich dem Sachstand nach bislang nicht ergeben“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Biker stirbt bei Unfall in Bayern - Straße über Stunden gesperrt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldzell und Ansbach unterstützten die Polizei und den Rettungsdienst im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Kreisstraße bis etwa 4.30 Uhr gesperrt. Die Einsatzkräfte vor Ort leiteten den Verkehr während dieser Zeit um. (kam)

