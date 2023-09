Großangelegte Suche nach vermisstem Mann: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei bittet nach Zeugenhinweisen, um den vermissten Egribayat Yalcin zu finden. Seit dem 26. August fehlt von ihm jede Spur.

Schönau am Königssee – Seit Samstagnachmittag (26. August) wird der 25-jährige türkische Staatsangehörige Egribayat Yalcin in Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb seine Spur bislang unauffindbar. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden ruft die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um Egribayat Yalcin zu finden. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Polizei bittet um Zeigenhinweise: Wer hat Egribayat Yalcin gesehen?

Egribayat Yalcin war aus Senden bei Ulm angereist und hatte sein Fahrzeug am Großparkplatz Königssee abgestellt. Es ist unklar, ob er eine Bergtour in der Region geplant hatte oder lediglich um den Königssee wandern wollte.

Der Vermisste wird als etwa 175 cm groß und 80 bis 85 kg schwer beschrieben. Er hat volles, dunkles Haar und trägt einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt und braune Schuhe. Eventuell hatte er auch eine graue Jacke dabei. Zudem wird vermutet, dass er einen kleinen, wahrscheinlich schwarzen, Rucksack bei sich trug.

Trotz intensiver, mehrtägiger Suche im alpinen Umfeld des Königssees – inklusive Polizeihubschrauber, Einsatzkräften der Wasserwacht, Bergwacht, sowie Polizeibergführern und speziell ausgebildeten Suchhunden – konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Selbst der Uferbereich wurde per Boot durchkämmt.

Da der Königsbachwasserfall aufgrund der aktuellen Wasserstände noch nicht durchsucht werden konnte, ist geplant, diesen gemeinsam mit Canyoninggruppen der Wasserwacht und der Polizei am kommenden Samstag abzusuchen. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden appelliert an Personen, die sich am besagten Samstagnachmittag, dem 26. August 2023, im Bereich des Königssees aufgehalten haben, sich mit Hinweisen zu melden. Jegliche Informationen können der Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Nummer 08652/9467-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle übermittelt werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.