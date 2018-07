Zeugnis-Aktionen für Schüler in Bayern: Freifahrten für Einser – und Sechser

Mit dem Zeugnis in der Hand verabschieden sich Bayerns Schüler am Donnerstag in die Sommerferien. Zeugnisaktionen gibt es für gute, aber auch für schlechte Schüler.

Wasserburg – Ein Fünfer oder Sechser im Zeugnis kann den Start in die Sommerferien ganz schön verhageln. Muss nicht sein, dachte sich Gottfried Held aus Wasserburg am Inn im Kreis Rosenheim vor ein paar Jahren und bietet seitdem Freifahrten mit seiner „Christine“ an. Schüler mit einer Fünf oder Sechs im Zeugnis schippern eine Stunde umsonst mit dem Ausflugsschiff über den Inn. Als Gegenpart zu den staatlichen Belohnungen für Einserschüler auf den großen Seen. „Mit so einer Note ist man lange nicht blöd“, sagt der 63-Jährige.

Der Töpfermeister und Kapitän der „Christine“ weiß, wovon er spricht. Schließlich hätte er als Schüler durchaus einige Freifahrten in Anspruch nehmen können, sagt Held schmunzelnd. Trotzdem hat er sich mit verschiedensten Ideen schon vor vielen Jahren den Ruf als Wasserburgs stadtbekanntem Querdenker erarbeitet. Er nimmt es halt nicht immer so genau. „Wir schauen nicht, ob in jedem Zeugnis ein Fünfer ist. Es gibt Wichtigeres.“ Für die Schüler geht es darum, den Kopf freizubekommen und eine Gaudi zu haben.

Im restlichen Freistaat gibt es einige weitere Zeugnisaktionen. Ein Überblick:

Die bayerischen Seen erkunden

Die Aktion der Bayerischen Seenschifffahrt und des Finanzministeriums sind der erwähnte Grund für Helds Freifahrten mit der „Christine“ über den Inn. Über Ammersee, Tegernsee, Königssee und dem Starnberger See fahren alle Schüler bis einschließlich 17 Jahre mit einer Eins im Zeugnis in den Sommerferien kostenlos. So oft sie wollen. Die Schüler müssen nur eine Zeugniskopie dabeihaben – und einen vollzahlenden Familienangehörigen.

Auch den Chiemsee können Schüler mit mindestens einer Bestnote im Zeugnis erkunden. Mit einer Zeugniskopie im Gepäck können Schüler bis einschließlich 15 Jahre alle Schifffahrts- und Bahnstrecken am Chiemsee einmalig kostenlos befahren. Auch hier gilt: Ein vollzahlender Erwachsener muss dabei sein.

Lostrommel in den Stachus-Passagen

Schon heute haben Schüler die Chance, einen Einkaufsgutschein für die Stachus-Passagen in München zu gewinnen. Zwischen 10 und 12 Uhr können sich die Schüler mit ihrem Zeugnis einen Shopfinder abholen, in diesem müssen sie sich alle teilnehmenden Läden abstempeln lassen. Aus einer Lostrommel wird um 13 Uhr der Gewinner eines 50-Euro-Gutscheins gezogen.

Mit der Bahndurch Bayern

Am Montag fahren alle Schüler mit einer Eins im Zeugnis kostenlos mit der Bahn durch Bayern. Egal ob BOB, Meridian oder S-Bahn, mit einer Zeugniskopie und einem Ausweis bewaffnet, haben die Einser-Schüler am 30. Juli freie Fahrt im Regionalverkehr. Das Kultusministerium unterstützt die Aktion.

Fahrtraining fürdie Kleinen

Früh übt sich der Straßenverkehr. Deshalb veranstaltet Kiddi-Car in Fürstenfeldbruck einen Aktionstag. Für jede Eins im Zeugnis dürfen die Schüler am 3. August einmal kostenlos auf dem Verkehrsübungsplatz ihre Fahrkünste verbessern – mit Erklärung der Verkehrszeichen. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren düsen dann fünf Minuten auf Kinder-Quads und Co. über das Gelände.

Klettern imHochseilgarten

Im Hochseilgarten Ammersee in Utting im Kreis Landsberg gibt es eine Aktion für Schüler, die in Sport noch Probleme haben. Mit der Noten Vier, Fünf oder Sechs in Sport dürfen Schüler jeden Mittwoch kostenlos in den Hochseilgarten. Das Abenteuer-Piratenschiff „Wilde Gretel“ ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Für die jüngeren Kinder gibt es direkt daneben einen Piratenspielplatz.

Sebastian Schuch