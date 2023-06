Die Apokalypse in Bayern überleben: In zwei Städten hat man gute Chancen – in einer sehr schlechte

Die lebenden Toten kommen für dieses kuriose Ranking über Deutschland – wo hat man nun die besten Überlebenschancen? In Bayern wird es eher schwierig.

Augsburg – Schreckensszenarien bei Epidemien, Filme, Serien, Horror-Geschichten fürs Lagerfeuer – die Zombie-Apokalypse ist ein bekannter Vertreter der Weltuntergangstheorien. Vor allem in der Popkultur erlebt das Ende der Menschheit durch lebende Tote einen rasanten Aufstieg, auch wegen bekannter Serien wie „The Walking Dead“ und „Game of Thrones“. Auch die Corona-Pandemie sorgte für ein Wiedererstarken solcher Horrorfantasien.

In welchen Städten Deutschlands hat man die besten Überlebenschancen, eine Zombie-Apokalypse zu überleben? Eine Studie liefert darauf nun Antworten. (Symbolbild) © Addictive Stock / IMAGO

Wie realistisch eine Zombie-Apokalypse ist, sei mal dahingestellt – doch mit einem Augenzwinkern hat sich Rentola, ein kostenpflichtiger Vermittler zwischen Mieter und Vermieter, der Frage gestellt, wo man in Deutschland die besten Überlebenschancen in einem solchen Fall hätte. Bayern kommt dabei nicht allzu gut weg.

Zombie-Apokalypse in Bayern: Wo hat man die besten Chancen?

Für den Fall einer Zombie-Apokalypse hat Rentola eigenen Angaben nach „402 Städte, kreisfreie Städte, Stadtkreise und Landkreise auf ihre Überlebensfähigkeit“ untersucht. Sie wurden hinsichtlich fünf verschiedener Kategorien auf die Probe gestellt:

Verletzlichkeit : Wie hoch ist die Bevölkerungsdichte, wie viele Krankenhäuser gibt es, etc.

: Wie hoch ist die Bevölkerungsdichte, wie viele Krankenhäuser gibt es, etc. Verstecke : Welche Rückzugsorte gibt es, wo kann man sich gut verstecken, etc.

: Welche Rückzugsorte gibt es, wo kann man sich gut verstecken, etc. Vorräte : Gibt es eine stabile Wasserversorgung abseits der menschengemachten Infrastruktur? Gibt es Vieh? Treibstoff?

: Gibt es eine stabile Wasserversorgung abseits der menschengemachten Infrastruktur? Gibt es Vieh? Treibstoff? Mobilität : Anzahl der Fahrzeuge, Infrastruktur

: Anzahl der Fahrzeuge, Infrastruktur Sicherheit: Anzahl der Waffen, Militärstützpunkte, Fachgeschäfte

Herausgekommen ist ein Ranking, das die zehn besten Städte Deutschlands zeigt, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben – und die zehn schlechtesten. Der Freistaat ist in der Liste dreimal vertreten. Einmal auch in der Flop-Liste.

Gute und schlechte Chancen in Bayern: Von Augsburg sollte man sich fernhalten

Der Übersicht halber lieferte Rentola in der Pressemitteilung zur apokalyptischen Studie auch eine Übersichtskarte mit, auf der man auf einen Blick sieht, wo man im Falle des Aufstiegs der lebenden Toten am ehesten überlebt. Schnell wird deutlich, dass Menschen vor allem in Rheinland-Pfalz gut aufgehoben sind, im Norden und Osten Deutschlands dagegen sehr schlecht. In Bayern hat man in zwei Orten gute Überlebenschancen, dafür hat der Freistaat aber auch einen Ort im Negativ-Ranking zu bieten.

Wo in Deutschland hat man gute Chancen, eine Zombie-Apokalypse zu überleben – und wo nicht? Die Rentola-Übersichtskarte zeigt es. © Rentola Pressemitteilung

Zunächst die positive Nachricht: Der Rentola-Studie zufolge hat man in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Neustadt an der Aisch Bad Windsheim. Ersterer belegt sogar den zweiten Platz, Letzterer immerhin den respektablen sechsten Platz.

Doch auch in der Liste, wo man in Deutschland die schlechtesten Chancen hat, eine Zombie-Apokalypse zu überleben, taucht ein Ort aus Bayern auf: Augsburg. Die Fuggerstadt belegt im Negativ-Ranking den dritten Platz, hinter Gelsenkirchen und Aachen. Im Bundesland-Vergleich ordnet sich Bayern damit knapp vor Hessen und Niedersachsens ein, muss aber einen großen Abstand zu Platz eins, Rheinland-Pfalz, hinnehmen. (fhz)

