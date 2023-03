Viele Ski-Unfälle in Münchner Hausbergen - Felix Neureuther: „Auf den Pisten geht‘s heuer extrem zu“

Von: Andreas Beez

Gefühlt Schnee im Blut: Felix Neureuther, hier am Garmischer Hausberg, ist auch nach seiner Karriere ein leidenschaftlicher Skifahrer. © Peter Kornatz/Mitarbeit: Jutta Kornatz

Auf den Skipisten in den Münchner Hausbergen ist es heuer extrem voll. Das bestätigen auch Felix Neureuther und sein Papa Christian Neureuther. Eine Folge: extrem viele Skiunfälle zum Teil mit schweren Verletzungen, wie DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne berichtet.

Nach den beiden Corona-Wintern gibt‘s für die Brettl-Fans heuer offenbar kein Halten mehr: Sie stürmen die Skigebiete insbesondere in den Münchner Hausbergen. „Die Leute drängen nach draußen, sie wollen unbedingt zum Skifahren., das spürt man schon den ganzen Winter über. Es sind wahnsinnig viele Leute auf den Pisten unterwegs. In einer solchen extremen Form wie in dieser Saison habe ich das noch nie erlebt“, sagte Felix Neureuther in einem Gespräch mit Münchner Merkur und tz.

Christian Neureuther: „Gerade an den Wochenenden ist extrem viel los“

Sein Vater Christian Neureuther teilt diese Einschätzung: „Das Alpin-Skifahren erlebt einen regelrechten Boom. Besonders an den Wochenenden ist extrem viel los. Ich kann das verstehen. Die Menschen wollen raus an die frische Luft, sich bewegen - gerade nach der Corona-Zeit mit Lockdown und anderen Einschränkungen.“

Früher Weltklasse als Skifahrer und heute begeisterter Skilehrer für seine Enkel: Christian Neureuther. © privat

Ski-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne: „Eine solche Häufung von Skiunfällen habe ich noch nie erlebt“

Allerdings hat die neue Lust am Skifahren auch seine Schattenseiten - gerade in den stark frequentierten Münchner Hausbergen. Heuer gibt‘s besonders viele Ski-Unfälle - zum Teil mit schweren Verletzungen, insbesondere am Knie. So geben sich bei Dr. Manuel Köhne in der Münchner OCM-Klinik Opfer von Skiunfällen mit schweren Knieverletzungen die Klinke in die Hand. „Ich sehe momentan jeden Tag rund 20 Patienten, die sich beim Skifahren am Knie verletzt haben, Kollegen berichten mir von einer ähnlichen Häufung. Das ist wirklich ungewöhnlich und war in den vergangenen zehn Jahren in diesem Ausmaß noch nie der Fall“, berichtet der leitende Mannschaftsarzt der deutschen alpinen Ski-Nationalmannschaft gegenüber Münchner Merkur und tz.

Auf den Pisten zuhause: DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne (links) mit Ski-Ass Andreas Sander. © privat

Die meisten Knie-Patienten kommen mit Kreuzbandrissen in die Arztpraxen. „In vielen Fällen ist neben dem vorderen Kreuzband gleichzeitig auch das Innenband und/oder der Meniskus lädiert. Dazu kommen in einigen Fällen knöcherne Verletzungen - von Stauchungen des Schienbeinkopfes bis hin zu Brüchen“, berichtet Ski-Doc Köhne.

Viele Skifahrer auf schmalen und eisigen Pisten unterwegs

Die Häufung der Skiverletzungen führt Köhne auf mehrere Gründe zurück. „Da kommt einiges zusammen: die vielen Leute, die endlich wieder Skifahren wollen auf der einen Seite, die diesen Winter oft schlechten Pistenverhältnisse auf der anderen Seite. Die Kunstschnee-Pisten waren hart und eisig. Außerdem waren die Pisten wegen des Schneemangels an einigen Stellen etwas schmaler als üblich - das bedeutete: sehr viele Leute auf weniger Raum“, analysiert Köhne. Diese Einschätzung teilt auch Christian Neureuther: „Auf den schmalen Pisten war und ist wirklich unheimlich viel los.“

Unter den Patienten finden sich laut Köhne häufig entweder Anfänger oder sehr gute Skifahrer. Sie verletzten sich nach Köhnes Beobachtung häufiger als Skifahrer mit mittlerem Fahrkönnen.“ Eine mögliche Ursache für die gestiegenen Verletzungen könne auch mangelnde Fitness und Training sein, so der DSV-Mannschaftsarzt. „Viele Skifahrer standen heute zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder auf den Brettern.“

Felix Neureuther rät: „Vorbereiten und nicht über seine Verhältnisse fahren“

Umso wichtiger sei es, gut vorbereitet zum Skifahren zu gehen, betont Felix Neureuther. „Es ist wirklich sinnvoll, sich mit Training auf den Pistenspaß vorzubereiten - am besten schon gezielt Wochen und Monate vor Saisonbeginn. Und wenn man auf der Piste ist, gilt die goldene Regel: Nie über seine Verhältnisse fahren“, rät Felix Neureuther. Besondere Vorsicht sei mit Kindern geboten, mahnt Christian Neureuther: „Es ist etwas Herrliches, mit der Familie auf die Piste zu gehen, auch ich genieße das mit meinen Enkeln sehr“, sagt der frühere Weltklasse-Skifahrer. „Aber die Sicherheit muss immer an oberster Stelle stehen.“