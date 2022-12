Höhentief fegt über Süddeutschland: Experte rechnet jetzt mit Schnee in München

Von: Lucas Sauter-Orengo

Pünktlich zum Start in den Dezember kehrt auch der Winter in München und der Region ein. Gar der erste Schnee könnte in der Isar-Metropole vom Himmel fallen.

München - Schon seit einiger Zeit ist es in München und der Region kühl. Ganz der Jahreszeit entsprechend zeigt sich das Wetter meist trüb, dazu fällt immer wieder Regen, die Temperaturen haben sich im einstelligen Bereich eingependelt. In einigen Teilen Bayerns hat es bereits für den ersten Schnee gereicht. Nach vielen Monaten überdurchschnittlich warmer Witterung kann man derzeit also endlich von gewöhnlichem Wetter sprechen. Pünktlich zum Start in den Dezember zieht jetzt winterliches Wetter über die Region, gar der erste Schnee kann in München vom Himmel fallen.

Wetter: Experte rechnet mit Schnee in und um München

Zunächst zeigt sich das Wetter am Donnerstag, den 1. Dezember, in München und der Region relativ unspektakulär. Bei Temperaturen von maximal drei Grad schafft es die Sonne nicht durch die dicke Wolkendecke, wie wetteronline vorhersagt. Auch in der Region ist die Wetterlage ähnlich. Dann, am Freitag, den 2. Dezember, könnte es in der bayerischen Landeshauptstadt für den ersten Schnee reichen. Der Grund: Ein Höhentief über Süddeutschland. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärt, könnte es in München dann für den ersten Schnee reichen.

Schnee in Bayern: Experte rechnet mit ersten Flocken in München

„Bis Freitagabend sollten auch in München ein paar Flocken vom Himmel gekommen sein“, so Jung. In einem Streifen von München bis Weilheim, Rosenheim und dem Alpenvorland könnte also die eine oder andere Schneeflocken vom Himmel kommen. Die Temperaturen würden jedenfalls dazu passen, aktuell soll es in der Nacht auf Samstag in der Region bis zu minus ein Grad kalt werden. Am Wochenende wird dann zwar kein Niederschlag erwartet, die Temperaturen bleiben jedoch winterlich.

