Winter-Einbruch in München: Drohen jetzt Schnee und Dauerfrost bis in den März hinein?

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Winter-Wetter kehrt zurück, es wird nochmal ungemütlich. (Symbolbild) © Alexander Pohl/Imago

Erst Frühling, dann Winter, und das alles binnen weniger Tage. In München hat sich eine dünne Schneedecke breit gemacht – ein Ausblick in den März zeigt, wie es jetzt weitergehen könnte.

München – Ja, was denn nun? Erst übernahm in der vergangenen Woche der Frühling mit voller Kraft das Kommando. Dann, zum vergangenen Wochenende, zog der Winter in München und der Region ein. In der Landeshauptstadt reichte es gar für eine dünne Schneedecke.

Auch zum Wochenstart am Montag, dem 27. Februar, stehen die Wetter-Zeichen voll auf Winter: Immer wieder Schneeschauer und klirrende Kälte bestimmen die Witterung am vorletzten Februar-Tag. Trotzdem schafft es die Sonne, sich ab und an durch die dicke Wolkendecke zu arbeiten, fast hat man das Gefühl, dass sonst der April mit sich bringt – und der macht ja bekanntlich, was er will. Doch wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Wetter: Winter-Einbruch in München – so sieht‘s diese Woche aus

Ein erster Blick auf die Wetter-Karten von wetteronline zeigt: Die neue Woche wird, was das Wetter angeht, wohl eine der stabileren. Allein das dürfte nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Woche einige froh stimmen – ist das ständige Wechseln von Frühlingsjacke zur Winter-Kluft ja durchaus nervenaufreibend.

Laut des Wetter-Dienstes pendeln sich die Tageshöchstwerte auf fünf bis sieben Grad ein, doch Obacht: In den Nächten fällt das Thermometer auf unter null Grad. Schuld daran ist auch der klare Himmel, der in den kommenden Tagen vorhergesagt wird. Dadurch kann man mit viel Sonnenschein rechnen, unter sternenklarem Himmel fallen dann jedoch die Temperaturen auch rasch nach unten.

Winter bis in den März hinein? „Noch völlig offen“

Die große Frage bleibt: Stehen die Zeichen in der Kurzfrist jetzt auf Vorfrühling, oder beherrscht der Spätwinter in München und der Region weiterhin das Wetter-Geschehen? „Wie es im März weitergeht, ist noch völlig offen“, erklärt Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net. „Insgesamt ist weiterhin kein Märzwinter mit viel Schnee bis runter und Dauerfrost in Sicht“, so Jung weiter. Doch auch milde Frühlingstage scheinen erst einmal nicht auf dem Programm zu stehen. Bleibt also nur, sämtliche Bekleidungs-Varianten in Griffnähe zu bewahren – bis der Winter sich dann gänzlich verabschiedet hat.