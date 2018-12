Zu laxer Hochwasserschutz: Niederbayerische Landräte laufen gegen Aiwanger Sturm

Rückhalteflächen verhindern Hochwässer - doch Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger will auf drei geplante Flutflächen (Polder) verzichten. Ein Unding für viele betroffene Landräte.

Regensburg - Es rumort an der Basis in Niederbayern. Grund ist eine Entscheidung im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern, wonach auf drei von zehn geplanten Poldern an der Donau verzichtet werden soll.

Im Einzelnen geht es um Bertoldsheim (Kreis Neuburg-Schrobenhausen), Eltheim und Wörthhof im Landkreis Regensburg. Das hatten die Freien Wähler durchgesetzt. Polder sind Rückhalteflächen, die bei Hochwasser geflutet werden können. Jeder in Niederbayern, insbesondere Bürger in den Kreisen Deggendorf und Passau, hat noch die furchtbaren Szenen vom Hochwasser 2013 vor Augen; die Polder sollten solche Katastrophen künftig verhindern helfen – und jetzt?

Kommunalpolitiker warnen vor Polderverzicht

Kommunalpolitiker donauabwärts warnten bereits in einem offenen Brief vor einem Verzicht auf die Polder: Die Landräte von Deggendorf (Christian Bernreiter), Passau (Franz Meyer) und Straubing-Bogen (Josef Laumer). Der Passauer Kreistag verabschiedete sogar eine Resolution: Darin wird die Staatsregierung aufgefordert, „die konkreten Auswirkungen der geplanten Strategieänderung mit Verzicht auf Flutpolder durch explizit ausgewiesene Hochwasser-Experten in einem Gutachten zentimetergenau für die gesamte Region Passau untersuchen und fachlich bewerten zu lassen“.

Den Streit um den Hochwasserschutz hatte Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der die Polder ablehnt, zusätzlich befeuert, indem er ein besseres Staustufenmanagement an der Donau favorisiert. Polder würden „Milliarden kosten und dort Schaden anrichten“. Donau abwärts hätten die Projekte kaum Entlastung gebracht.

Aiwanger erhält Unterstützung vom Bund Naturschutz

Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter konterte: „Das ist Larifari und hat mit der Realität wenig zu tun!“ Sein Amtskollege Franz Meyer: „Niederbayern darf durch Änderungen der Hochwasserschutzpläne der Staatsregierung auf keinen Fall schlechter gestellt werden. Wir lassen in dieser Sache auf keinen Fall locker.“

Eine erste Reaktion gab es bereits: Der Umweltausschuss des Landtags verlangte umfassend Auskunft, mit welcher fachlichen Begründung auf die Polder verzichtet werden und mit welchen konkreten Maßnahmen jetzt die gleiche Schutzwirkung erreicht werden soll. Unterstützung erhält Aiwanger allerdings vom Bund Naturschutz. Der kritisiert große Polder entlang der Donau wegen des im Ernstfall massiven Verlusts von Arten in den Auen-Gebieten. Und Anwohner fürchten bei Flutungen Schäden an Häusern. Im Polder-Streit geht’s also weiter hoch her – ganz ohne Hochwasser.

mc