Mutter flieht aus Angst vor Sohn: Mann (24) attackiert Großmutter und verletzt sie lebensgefährlich

Dramatische Szenen in Ingolstadt: Dort ist ein 24-Jähriger auf seine eigene Großmutter losgegangen. Der Zustand der 77-Jährigen ist kritisch.

Zuchering - Im Ingolstädter Stadtteil Zuchering wurden Polizisten zu einem aufgebrachten Mann gerufen, dessen Mutter aus Angst vor ihm aus dem Haus geflüchtet war. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde die Einsatzzentrale gegen 6.20 Uhr darüber informiert, dass „ein junger Mann völlig außer sich sei“. Zudem soll er seine Mutter im Wohnanwesen an der Mangoldstraße in Zuchering bedroht haben. Die Mutter sei zu Nachbarn geflüchtet - und würde sich nicht mehr zurück in ihr Haus trauen.

Mann (24) attackiert Großmutter und verletzt sie lebensgefährlich: Polizei ermittelt

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie neben dem 24-Jährigen eine stark blutende Frau im Keller des Einfamilienhauses. Wie erste Ermittlungen ergaben, hatte der Mann mit stumpfer sowie auch scharfer Gewalt auf seine 77-jährige Großmutter eingewirkt, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Die Motivlage ist derzeit noch vollkommen unklar, so die Polizei. Erste Erkenntnisse deuten auf eine psychische Erkrankung des Mannes hin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Beschuldigte daher heute einem Richter vorgeführt, der die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung anordnete.

mm/tz

