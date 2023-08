Frau aus Bayern knackt Lotto-Jackpot: „Eigentlich führen wir ein glückliches, zufriedenes Leben“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Frau aus Bayern kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat beim Spiel 77 mehrere Millionen Euro gewonnen und davon aus der Zeitung erfahren.

München - „Ich kann es immer noch nicht glauben.“ Das sagt eine Frau aus Niederbayern über ihre Gefühlslage, als sie den Zeitungsbericht über den Gewinn bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gelesen hat. Sie hat 4,5 Millionen Euro gewonnen, wie aus der Pressemitteilung von Lotto Bayern hervorgeht.

„Tippe immer auf dieselben Zahlen“: Frau aus Bayern gewinnt beim Spiel 77

„Ich spiele seit Jahren LOTTO 6aus49 und Spiel 77. Tippe immer auf dieselben Zahlen und gebe meinen Spielschein meistens in derselben Annahmestelle ab“, wird die Rentnerin in der Pressemitteilung mit dem Titel „Millionärin meldet sich und kann ihr Glück nicht fassen“ zitiert. Ab und an habe es mal einen kleinen Gewinn gegeben. „Mit so einem großen Gewinn habe ich nicht gerechnet.“

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Fotostrecke ansehen

Ein kleines Kreuz auf dem Tippschein hat der Niederbayerin nun den großen Geldsegen gebracht. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 müssen alle sieben Endziffern der Losnummer auf dem Spielschein mit den gezogenen Gewinnzahlen übereinstimmen. „Normalerweise lasse ich den Schein immer in der Annahmestelle überprüfen. Ich kann gar nicht sagen, warum ich dieses Mal – ganz gegen meine Gewohnheit – die Spielquittung mit den Gewinnzahlen daraufhin selbst überprüft habe“, erzählt sie weiter.

Eine Frau gewann bei der Zusatzlotterie Spiel 77 4,5 Millionen Euro (Symbolbild). © IMAGO / Arnulf Hettrich

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Führen ein glückliches Leben“: Bayerin gewinnt im Lotto

Sowohl ihr Mann als auch ihre Tochter überprüften die Richtigkeit der Losnummer ebenfalls, zur Sicherheit ging die Frau dann noch in die Annahmestelle. Mit der Anzeige „Zentralgewinn“ an der Kasse wurde ihr dann bewusst, dass sie die höchste Gewinnklasse auch wirklich geknackt hatte. Was sie und ihr Mann mit dem Geldsegen anfangen wollen, weiß das Paar noch nicht. „Eigentlich führen wir ein glückliches, zufriedenes Leben. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Was wir mit dem Geld machen, überlegen wir uns noch“, wird die Frau zitiert. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.