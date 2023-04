AfD-Abgeordneter wirft Schwarzen aus dem Zug und beschimpft ihn und Begleiterin als „Pack“

Von: Johannes Welte

Am Bahnhof Moosburg attackierte AfD-Mann Stadler einen Schwarzen und warf ihn aus einem Zug. © Screenshot TikTok Stadler/Roland

Ein AfD-Landtagsabgeordneter beleidigt einen Schwarzen rassistisch und wirft ihn aus einem Zug. Das Ganze filmt er und stellt es auf TikTok, Facebook und Telegram.

Moosburg – Der Passauer AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler hat im Bahnhof von Moosburg bei Freising einen dunkelhäutigen Mann gegen seinen Willen gefilmt und aus dem Zug geschubst. Das Video stellte er mit hetzenden Kommentaren ins Internet. Die Kripo Erding ermittelt.

In dem knapp eine bzw. gut zwei Minuten langen Filmchen, das Stadler gestern bei Facebook, TikTok und Telegram online gestellt hat, sieht man den dunkelhäutigen Mann in der Zugtür stehen, neben ihm eine dunkelhäutige Frau. Auf dem Bahnsteig steht außerhalb des Zuges Gepäck, die Frau sieht sich immer am Bahnsteig um, als würde sie auf jemanden warten oder auf Hilfe warten. Was sich hier genau abspielt, ist unklar.

AfD-Politiker Rald Stadler warf Migranten aus dem Zug © Stadler Telegram

Politiker bezeichnet Migranten als „Pack“

Stadler filmte den Mann, offenbar mit seinem Handy, obwohl der Schwarze mit Handbewegungen deutlich machte, dass er nicht gefilmt werden will. „Mehrere Minuten lang blockieren hier zwei Neubürger die Zugtür und hindern uns so am Weiterfahren“, kommentiert Stadler das Video. Das Video überschreibt er dann in dicken roten Lettern mit: „Die Mitarbeiter der Bahn sind diesem Pack völlig hilflos ausgeliefert.“ Schließlich sieht man, wie der Politiker den Mann aus dem Zug schubst und die Frau ihn auch verlässt.

AfD-Abgeordneter Ralf Stadler wirft Farbigen aus Zug © tiktok

Unserer Redaktion erklärt Stadler, der Schaffner habe versucht, die Tür freizubekommen, er habe dann eingegriffen und den Mann aus der Zugtür auf den Bahnsteig geschubst. Der Zug sei am Dienstagnachmittag wegen des Paares acht Minuten stehen geblieben. Auch die Frau sei dann ausgestiegen.

Kripo ermittelt, Bahn kann nichts sagen zu Vorfall

Was ist wirklich passiert? Die Kripo Erding hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen. Allerdings könne man nichts zu dem genauen Geschehen sagen. „Das Video wurde unserem Social-Media-Team gemeldet“, berichtet Andreas Aichele, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Die Bahn erklärte: „Wir nehmen das Video sehr ernst, bitten aber um Verständnis, dass wir zunächst den Sachverhalt prüfen müssen, ehe wir den Vorfall kommentieren können. Weiter: „Klar ist: Kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Respekt sind Grundwerte der Deutschen Bahn. Rassismus und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz.“

Landtagspräsidentin entsetzt

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, zeigt sich gegenüber der Mediengruppe Bayern entsetzt: „Niemand darf einen Zug anhalten – das geht gar nicht! Aber ein Abgeordneter sollte Vorbild sein, darf keine Leute als ,Pack‘ beschimpfen, pauschal gegen alle Migranten hetzen, handgreiflich werden und Gewalt ausüben. Herr Stadler hätte Ruhe bewahren und die Polizei rufen müssen, anstatt sich selbst zu inszenieren.“