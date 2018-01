Zug prallt frontal gegen Auto: Drei Menschen verletzt

Bei einem Auto-Unfall mit einem Regionalzug, sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Zugstrecke musste gesperrt werden.

Töging am Inn - Ein Autofahrer übersah am Sonntagabend in Töging (Landkreis Altötting) einen ankommenden Regionalzug, als er einen unbeschrankten Bahnübergang überquerte. Der Zug konnte nicht mehr anhalten und erfasste den Pkw laut Polizeimeldung frontal.

Zwei Auto-Insassen erlitten dabei schwerste Verletzungen, ein dritte Person wurde leicht verletzt. Die 34 Passagiere des Regionalzuges blieben unverletzt und der Zugführer erlitt einen Schock. Die Strecke zwischen Töging und Simbach war nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt.

