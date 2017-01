Prien am Chiemsee - Der Chiemsee ist so stark zugefroren, dass die Schifffahrt zwischen Prien und der Herreninsel am Sonntagabend eingestellt werden sollte.

Die Strecke von Gstadt zur Herreninsel wird am Montag nach dem sogenannten Eisfahrplan durchgeführt, wie die Betreiber der Chiemsee-Schifffahrt am Sonntag mitteilten. Wie lange diese Strecke noch befahren werden könne, sei ungewiss und wetterabhängig.

Weitere Informationen finden Sie auf unserem Partnerportal rosenheim24.de.

dpa