Zugunglück in Aichach: Nach Haftbefehl - Fahrdienstleiter unter Auflagen wieder frei

Nahe des Bahnhofs Aichach (Schwaben) sind am Montagabend zwei Züge kollidiert. Zwei Menschen erlagen ihren Verletzungen. Alle Infos im News-Ticker.

Am Montagabend gegen 21.20 Uhr sind nahe des Bahnhofs Aichach ein Personen- und ein Güterzug kollidiert.

Zwei Menschen wurden bei dem Unglück getötet. Es gibt 14 Verletzte. Bei den Toten handelt es sich um den 37-jährigen Lokführer des Personenzuges der Bayerischen Regiobahn sowie eine 73-jährige Passagierin.

Die Bahn-Strecke Ingolstadt-Augsburg ist weiterhin gesperrt.

Am Montag gab es am Starnberger See ein weiteres Zugunglück. Zwei Menschen starben an einem unbeschrankten Bahnübergang, wie merkur.de berichtet.

17.14 Uhr:

Nach Abschluss der behördlichen Untersuchungen im Bereich Bahnhof Aichach ist die Unfallstelle freigegeben worden, das meldet die Deutsche Bahn. Die Aufräumarbeiten sind angelaufen. Dazu ist ein Hilfszug mit Hydraulikhebern vor Ort. Anschließend kann festgestellt werden, ob Schäden am Gleis und am Oberbau repariert werden müssen.

Der Bahnhof Aichach bleibt weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr wurde durch die Bayerische Regiobahn (BRB) eingerichtet. Mit einer Freigabe der Strecke ist nicht vor dem morgigen Tag zu rechnen.

15:58 Uhr: Der als dringend tatverdächtig geltende Fahrdienstleiter ist wieder frei. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg am Dienstag auf Anfrage sagte, wurde zwar Haftbefehl unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 24-Jährigen beantragt und vom Ermittlungsrichter erlassen. Der Haftbefehl wurde demnach aber unter Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Was genau dem Fahrdienstleiter vorgeworfen wird, wollte der Sprecher der Ermittlungsbehörde wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.

13.08 Uhr: Wie die Polizei später herausfand, sollen etwa 15 weitere Passagiere, die offenbar ohne größere Blessuren blieben, nach dem Unglück den Einsatzort verlassen haben, bevor die Beamten deren Personalien feststellen konnten. Die Kriminalpolizei hofft nun, dass diese Fahrgäste sich bei der Polizei melden. Die Zeugen könnten wichtige Hinweise für das Ermittlungsverfahren geben.

11.43 Uhr: Nach BILD-Informationen soll der festgenommene Fahrdienstleiter den Güterzug 98907, der am Gleis 2 abgestellt worden war, vergessen haben. Um 21.19 Uhr fuhr dann die Regionalbahn 86696 (Augsburg-Ingolstadt) in den Bahnhof ebenfalls auf Gleis 2 ein.

10.58 Uhr: Der zuständige Fahrdienstleiter ist vorläufig festgenommen worden. Gegen den Mann bestehe der dringende Verdacht der fahrlässigen Tötung, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Dienstag in Augsburg mit. Demnach ist der Unfall vom Montag wohl auf menschliches Versagen des 24-Jährigen zurückzuführen.

10.44 Uhr: Der tote Fahrzeugführer der Bayerischen Regiobahn war nach ersten Angaben 37 Jahre alt, er hinterlässt eine Ehefrau. Laut BOB-Chef Bernd Rosenbusch handelte es sich um einen "sehr erfahrenen und sehr netten Kollegen, den ich auch persönlich kannte". Bei der tödlich verunglückten Passagierin soll es sich um eine ältere Frau handeln.

Unterdessen gibt es neue Details zum Unfallhergang: Der leere Güterzug, der wohl Holz im kleinen Ort Radersdorf nördlich von Aichach abgeladen hatte und wohl auf der Rückfahrt war, stand auf Gleis 2. Der BRB-Zug hätte laut Fahrplanauf Gleis 1 in den Bahnhof Aichach einfahren sollen. Etwa 300 bis 400 Meter vor der Unglücksstelle ist eine Weiche. Warum der BRB-Zug auf Gleis 2 einfuhr, ist unklar. Es stellt sich die Frage, ob die Weiche falsch gestellt wurde.

Beide Züge waren auf Gleis 2 unterwegs

10.27 Uhr: Wie eine Sprecherin des Augsburger Polizeipräsidiums am Dienstagvormittag sagte, ermittelt die Kripo weiterhin vor Ort. „Es wird dann noch ein externer Gutachter an die Unfallstelle kommen“, ergänzte sie. An der Unfallstelle waren insgesamt rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei im Einsatz.

9.18 Uhr: Noch ist es unklar, wieso beide Züge auf Gleis 2 unterwegs waren. Der mit Holz beladende Güterzug stand in der Nähe der Signalanlage. Die Deutsche Bahn erklärte, dass sie eng mit den Behörden zusammenarbeite, um die Umstände und Ursachen des Unglücks vollständig aufzuklären.

8.34 Uhr: Szenen von der Unfallstelle im Video

7.35 Uhr: Nach dem Zugunglück im schwäbischen Aichach ist die Zugstrecke Augsburg-Ingolstadt weiterhin gesperrt. Wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte, sei zwischen Radersdorf und Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Auch der Bahnhofsbereich in Aichach sei noch gesperrt. „Wir rechnen damit, dass die Bergungsarbeiten und somit auch der Schienenersatzverkehr bis in den Nachmittag andauern“, sagte der Sprecher der Deutschen Bahn der dpa.

6.25 Uhr: Die Facebook-Seite der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), des Meridian und der Bayerischen Regiobahn, die als Tochterunternehmen zur Transdev GmbH gehören, postete am Dienstag ein Trauerbild auf Facebook. Es ist nach dem schweren Zugunfall in Bad Aibling mit zwei Meridian-Zügen ein weiterer Unglücksfall für das Gesamtunternehmen. Der Unfall im Jahr 2016 forderte zwölf Tote, darunter auch die beiden Lokführer.

6.05 Uhr: Nach neuesten Angaben am Dienstagmorgen wurden insgesamt 14 Menschen bei dem Unglück verletzt, sie wurden teilweise in Kliniken eingeliefert. Die Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Augsburg wurde gesperrt. Die Sperrung des Bahnhofs in Aichach werde noch mindestens bis Dienstagnachmittag andauern, teilte die Deutsche Bahn gegenüber der Nachrichtenagentur dpa in der Nacht mit. Experten haben damit begonnen, die Unfallursache zu untersuchen. „Die Kriminalpolizei war die ganze Nacht an der Unglücksstelle“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Wieso der Zug der Bayerischen Regiobahn mit dem stehenden Güterzug kollidierte, ist noch nicht bekannt.

+ Bei dem Zugunglück bei Aichach starben zwei Menschen. © dpa / Matthias Balk

0.57 Uhr: Nach Angaben des Landrats ist der Einsatz der Retter beendet. „Nun liegt es an der Kripo, die Ursache des tragischen Unfalls zu ermitteln“, so Klaus Metzger.

0.54 Uhr: Rund 150 Rettungskräfte waren laut Aichacher Zeitung im Einsatz. Das Blatt bezieht sich dabei auf Angaben des Kreisbrandmeisters Christian Happacher. Demnach sollen die Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden andauern.

00.30 Uhr: Bei einer Pressekonferenz zu dem Unglück gab die Polizei folgendes bekannt: Der Personenzug fuhr gegen 21.15 Uhr frontal auf den Güterzug auf. Der stand zu diesem Zeitpunkt an der Signalanlage. Noch nicht geklärt ist, warum beide Züge auf dem selben Gleis unterwegs waren.

00.14 Uhr: Wann die Züge geborgen werden können, ist noch nicht klar. Ein Polizeisprecher sagte laut dpa: „Das wird noch Stunden dauern.“ Momentan ist die Strecke Ingolstadt-Augsburg gesperrt. Hier fahren allerdings nur Güter- und Regionalzüge und keine Fernzüge. Eventuell kann der Abschnitt über andere Gleise umfahren werden.

00.11 Uhr: Laut Polizei waren zum Zeitpunkt des Unglücks knapp 20 Menschen an Bord des Regionalzuges.

00.05 Uhr: Mittlerweile ist klar: 14 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, einer davon schwer und zwei mittelschwer. Die Rettungskräfte sind noch immer im Einsatz. Ein Polizeisprecher: „Die Lage ist übersichtlich.“

00.02 Uhr: BR24 hat die ersten Bewegtbilder vom Unglücksort:

Zugunglück in #Aichach. Ein Lokführer und eine Passagierin sterben. Mindestens 14 Menschen sind verletzt. pic.twitter.com/6VP36eAr4U — BR24 (@BR24) 7. Mai 2018

00.01 Uhr: Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Doch laut Polizei soll der Personenzug auf den stehenden Güterzug aufgefahren sein. Die Strecke ist gesperrt. Wann sie wieder freigegeben wird, ist noch nicht absehbar.

Zugunglück bei Aichach: Triebwagenführer und Passagierin unter den Toten

23.59 Uhr: Bei der zweiten toten Person soll es sich laut Aichacher Zeitung um eine Frau handeln, die sich kurz vor dem Unglück zum Aussteigen am Aichacher Bahnhof bereit gemacht hatte. Sie stand im Gang des Zuges.

23.58 Uhr: Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass unter den Toten der Triebwagenführer des Regionalzuges ist.

23.54 Uhr: Auch unserer Redaktion liegen mittlerweile die Bilder vom Unglücksort vor. Sie finden sie auf merkur.de*

23.41 Uhr: Der Landrat des Wittelsbacher Lands hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. „Die Einsatzkräfte haben das Großschadensereignis am Bahnhof in Aichach im Griff“, so Klaus Metzger. Er dankt außerdem allen Rettern und Einsatzkräften: „Schon jetzt ein Vergelt's Gott an unsere Haupt- und Ehrenamtlichen, die hier wieder unglaublich vorbildlich Einsatz geleistet haben.“

23.32 Uhr: BR24 hat ein erstes Bild vom Unglücksort getwittert:

Erste Bilder erreichen die @BR24-Redaktion vom Zugunglück in #Aichach. Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen. pic.twitter.com/p12Ky02SCy — BR24 (@BR24) 7. Mai 2018

23.28 Uhr: Weiter berichtet die Zeitung, dass der Regionalzug aus Richtung Augsburg kam und gerade in den Bahnhof einfahren wollte, als es zu dem Unglück kam. Der Güterzug soll zu diesem Zeitpunkt leer gewesen sein.

23.24 Uhr: Wie die Aichacher Zeitung auf ihrer Facebook-Seite berichtet, kreisen Rettungshubschrauber über der Stadt. Es gibt allerdings ein Problem: Die Retter können laut Angaben der Zeitung nicht direkt am Unglücksort landen, sondern nur im nahe gelegenen Stadtpark, weshalb die Verletzten mit Krankenwagen zu den Rettungshubschraubern gebracht werden müssen.

23.21 Uhr: Bei dem verunglückten Personenzug handelt es sich um einen Zug der Bayerischen Regiobahn.

23.18 Uhr: Der Einsatz ist noch in vollem Gange, Rettungskräfte sind vor Ort.

23.03 Uhr: Wie die Deutsche Bahn berichtet, war es um 21.20 Uhr zu dem Unglück gekommen. Die beiden Züge waren auf der eingleisigen Strecke kollidiert.

23.01 Uhr: Das Unglück geschah auf der Strecke Ingolstadt-Augsburg.

22.56 Uhr: Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, wurden zwei Menschen getötet, zehn weitere sollen verletzt worden sein - zwei davon schwer.

Zugunglück in Aichach: Das war die Erstmeldung

Am Bahnhof Aichach (Schwaben) sind am Montagabend ein Personen- und ein Güterzug kollidiert. Laut Bundespolizei wurden bei dem Unglück zwei Menschen getötet, mehrere Menschen wurden verletzt.

#Unfall

Aichach Hbf wahrscheinlich zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Passagierzug

Bis jetzt nur meldung von Verletzten Einsatzkräfte geben ihr bestes pic.twitter.com/HItnN2Pk0K — Louis Pösselt (@LPsselt) 7. Mai 2018

Noch immer ist das schwere Zugunglück von Bad Aibling in den Köpfen der Bayern. Am 9. Februar 2016 waren ebenfalls zwei Züge kollidiert. Zwölf Menschen starben - 89 wurden teils schwer verletzt.

