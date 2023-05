Eddie Obika (47) ist leidenschaftlicher Imker - er berichtet, wie Bienen die Welt sehen

In seiner Imkerei Sizzerbees managt Eddie Obika inzwischen 70 Bienenvölker.

Im Bann der Bienen

Von Katrin Woitsch schließen

Früher war er IT-Spezialist, dann entdeckte er seine Begeisterung fürs Imkern. Eddie Obika berichtet, warum Bienen die Welt anders sehen als Menschen.

Früher hätte Eddie Obika (47) niemals gedacht, dass aus ihm mal ein Imker wird. Heute kann sich der Münchner IT-Experte keine schönere Beschäftigung vorstellen. Er hat 70 Völker und ist Ansprechpartner für Imker im Biokreis. Zum heutigen Weltbienentag berichtet er, wie gut es den Tieren in Bayern geht.

Alle mögen Bienen, sind aber genervt von Wespen. Wie kommt das?

Die Wespe hat ein zu schlechtes Image. Wenn es sie nicht geben würde, hätten wir andere Sorgen. Denn sie hat in der Natur wichtige Funktionen. Zum Beispiel fängt sie viele Mücken aus der Luft. Ohne Wespen hätten wir ein Mückenproblem. Natürlich ist es nervig, wenn sie auf der Terrasse auf den Kuchen fliegt – aber ich nehme das gern in Kauf, wenn es mir ein paar Mückenstiche erspart.

Wie steht es um unser Wissen über die Bienen?

In der Gesellschaft ist angekommen, dass es einen Insektenschwund gibt. Die Honigbiene hat eine gute Lobby. Im Gegensatz zur Wespe hat sie auch ein gutes Image – auch dank des Artenschutz-Volksbegehrens. Dadurch gibt es auch mehr Hobby-Imker. Früher lag der Altersdurchschnitt im Münchner Bienenzuchtverein bei 50 oder 60. Jetzt sind viele junge Imker dazugekommen – übrigens auch Frauen.

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Imker zu werden?

Man muss die Natur lieben und auch bei Regen draußen sein. Gestochen wird man ab und zu, das muss man aushalten. Es ist ein sehr schönes Hobby, man erfährt viel über Natur und Pflanzenwelt. Denn es ist wichtig zu wissen, was wann blüht und wo man Bienen am besten hinstellt. Und es ist ein sehr breites Hobby, man kann neben Honig auch Cremes, Seifen oder Kerzen herstellen.

Was sind denn die häufigsten Fragen, die Sie gestellt bekommen?

Wenn eine Schulklasse oder eine Kindergartengruppe kommt, bin ich oft erstaunt, wie viel sie über Bienen wissen. Eine typische Frage ist, wie die Bienen Blüten unterscheiden können. Sie sehen die Welt ganz anders als wir. Ein ultravioletter Filter in ihren Augen hilft ihnen, jede Blüte unterschiedlich zu sehen. So können sie zum Beispiel nur Löwenzahn oder nur Apfelbäume anfliegen. Die Natur hat ja nur etwas davon, wenn pro Flug nur eine Art angeflogen und bestäubt wird. Viele Fragen kommen auch zum Schwänzeltanz. Die Biene zeigt ihren Artgenossen damit, wie weit eine Futterquelle entfernt ist.

Sie sind IT-Spezialist. Wie sind Sie zur Imkerei gekommen?

Vor 15 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich mal Imker werde. Als meine Großeltern gestorben sind, bin ich auf ihren Bauernhof gezogen. Beim Joggen habe ich einen Imker gesehen und ihm über die Schulter geschaut. Er hat mir erzählt, dass es Anfängerkurse gibt. Und wenn man mal angefangen hat, kommt man davon nicht mehr los. Es ist so interessant, wie ein Bienenvolk funktioniert.

+ Imkerpfeife im Einsatz: Durch den Rauch nehmen die Bienen mehr Honigproviant auf. © Hauke Seyfarth

Mit wie vielen Völkern haben Sie angefangen?

Erst mal mit wenigen. Wenn man das größer machen will, muss man viel Wissen in kurzer Zeit aufbauen. Ich bin dafür einem Imkereiverein beigetreten. Irgendwann hat es mich interessiert, wie man mehr Völker managen kann. Ich habe dafür eine Ausbildung zum Imker gemacht. Danach habe ich den Imkermeister nachgeschoben, das hat noch mal drei Jahre gedauert. Es ist ein Beruf, der ganz anders ist als die IT. Anfangs war es ein Ausgleich. Aber jetzt kann man sagen, dass ich mich hauptberuflich mit Bienen beschäftige.

Nebenbei beraten Sie auch andere Imker.

Genau, ich bin bundesweiter Fachberater für den Sektor Imkerei bei Biokreis und betreue Mitgliedsimker. Und ich begleite Imker, die auf Bio umstellen wollen.

Wird der Aufwand bei der Imkerei oft unterschätzt?

Ja, ich rate immer dazu, mit einer kleinen Völkerzahl zu beginnen. Man muss gesund wachsen. Drei bis fünf Völker funktionieren noch gut, 15 bis 20 zu managen ist ein großer Zeitaufwand.

Wie geht es den Honigbienen in Bayern aktuell?

Weil das Imkern ein beliebtes Hobby geworden ist, geht es den Honigbienen gut. In der Landwirtschaft ist der Bienenschutz angekommen. Es wurden Insektizide verboten, die Honigbienen vernichten. Die Politik hat viel unternommen. Aber wir dürfen die Wildbienen nicht vergessen. Sie finden wenige Habitate, in denen sie nisten können, und verschwinden aus der Natur.

Sie haben 70 Bienenvölker. Haben Sie Momente, in denen Sie keinen Honig mehr sehen können?

Honig ist für mich der Bonus. Das Interessanteste war für mich immer Wachs. Daraus kann man Kosmetik machen, zum Beispiel Bart-Balsam. Aber da gibt es noch viele andere Ideen.