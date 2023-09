Wer wird „Vogel des Jahres“ 2023? Bayerischer Landesbund für Vogel und Naturschutz ruft zur Abstimmung auf

Von: Felix Herz

Der Sieger im Vorjahr: 135.000 Menschen hatten 2022 das Braunkehlchen zum „Vogel des Jahres“ gewählt. (Symbolbild) © imagebroker / IMAGO

Die Wahl zum Vogel des Jahres 2023 ist eröffnet. Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz oder Wespenbussard - wer wird das Rennen machen?

Hilpoltstein – Wer wird der „Vogel des Jahres“ 2023? Seit Freitag, 1. September, ist die Online-Abstimmung wieder geöffnet. Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz und Wespenbussard - das sind die Kandidaten für dieses Jahr. Diese Information wurde am Freitag vom Naturschutzbund (Nabu) und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) bekannt gegeben.

Abstimmung zum „Vogel des Jahres“ 2023: Bayerischer Landesbund mit dabei

Im vergangenen Jahr beteiligten sich etwa 135.000 Menschen an der Wahl. Sie ernannten das Braunkehlchen zum „Vogel des Jahres“. Aktuell werden viele Schutzmaßnahmen für seinen Lebensraum umgesetzt, so die Verbände. „Wir sind nun auf der Suche nach dem nächsten Auserwählten“, äußerte Angelika Nelson, Biologin beim LBV. Jede der nominierten Vogelarten repräsentiert auch in diesem Jahr ein Naturschutzthema, das Beachtung verdient.

Zum vierten Mal sind die Bürger Deutschlands dazu aufgefordert, den „Vogel des Jahres“ zu bestimmen. Nabu und LBV vergeben diese Auszeichnung seit 1971. In der Vergangenheit wurde die Entscheidung von Experten getroffen. Heute treffen die Verbände lediglich eine Vorauswahl.

Gewinner wird am 5. Oktober bekanntgegeben

Die Abstimmung ist bis zum 5. Oktober auf www.vogeldesjahres.de möglich. An diesem Tag planen die Verbände, den Gewinner der Abstimmung bekannt zu geben.

