Tödlicher Unfall in Oberbayern: Biker stirbt bei Zusammenprall mit Auto

Von: Katarina Amtmann

Die B15 war am Mittwoch für rund fünf Stunden komplett gesperrt. Zuvor hatte sich auf der Bundesstraße in Oberbayern ein tödlicher Unfall ereignet.

Soyen - Am Mittwochnachmittag, 19. Juli, ereignete sich auf der Bundesstraße 15 bei Soyen (Landkreis Rosenheim) ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Tödlicher Motorradunfall: Bad Aiblinger stirbt auf Bundesstraße 15

Der Unfall geschah gegen 15.40 Uhr. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Bad Füssing befuhr die B15 von Haag kommend in südwestliche Fahrtrichtung nach Wasserburg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Bad Aibling mit seinem Kraftrad die Ortsverbindungsstraße Röhrmoos-Straßinderl von Röhrmoos kommend in östlich-/südöstlicher Fahrtrichtung. Es kam zum Zusammenstoß auf der B15, wobei der Kradfahrer stürzte und tödliche Verletzungen erlitt.

„Ob der Kradfahrer die Bundesstraße 15 queren oder in diese einfahren wollte, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde sowohl ein unfallanalytisches, als auch technisches Gutachten in Auftrag gegeben“, so die Polizei weiter.

Auto und Bike nach Unfall in Oberbayern Totalschaden

Sowohl am Wagen als auch am Kraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Krad wird auf etwa 5000 EUR geschätzt, während der Pkw Schätzungen zufolge einen Schaden in Höhe von 25.000 EUR erlitt. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Bundesstraße 15 war aufgrund der Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden vollständig gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn, Rettungsdienste, Feuerwehren und ein Notarzt waren vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehrkräfte übernahmen die großräumigen Umleitungsmaßnahmen. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.