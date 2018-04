Plötzlich Millionär: Lotto-Gewinner aus Großraum München hat bewundernswerten Plan

Zwei Männer aus Bayern sind übers Wochenende zum Millionär geworden. Doch einer der Männer hat recht ungewöhnliche Pläne für seinen neuen Reichtum.

München - „Besser kann ein Wochenende nicht starten“, dachte sich ein Eurojackpot-Spielteilnehmer aus dem Großraum München am Samstagmorgen. Gerade hatte er im Internet die am Freitagabend gezogenen Gewinnzahlen mit den von ihm angekreuzten Zahlen verglichen und festgestellt, dass er um genau 1.406.265,30 Euro reicher geworden ist.

Auch im Großraum Nürnberg gab es am Wochenende einen frischgebackenen Millionär. Der 66-jährige Spielteilnehmer hatte die am Samstagabend gezogenen „sechs Richtigen“ 12, 15, 19, 27, 34 und 47 angekreuzt und damit exakt 1.619.838,20 Euro erzielt. Lediglich die fehlende Superzahl „8“ verhinderte einen Treffer in Gewinnklasse 1.

Lotto-Millionär mit großen Plänen

Der Eurojackpot-Millionär aus Oberbayern freut sich darauf, seine Arbeitszeit flexibler gestalten zu können. „Ich bin mit meiner Arbeit sehr glücklich. Vielleicht mache ich mich aber jetzt mit eigenen Projekten selbstständig“, so der 43-jährige IT-Experte.

Materielle Wünsche habe er nicht, da „das dadurch entstehende Glücksgefühl nur kurz anhält“, äußerte der glückliche Gewinner im Gespräch mit Lotto Bayern. Vielmehr denke er daran, wohltätige Projekte zu starten: „Ich möchte nicht einfach Geld spenden, sondern die Lebensverhältnisse in ärmeren Ländern selbst verbessern.“

Erst vor kurzem hatte ein 26-Jähriger aus Oberbayern 800.000 Euro gewonnen - obwohl er seinen Spielschein falsch ausgefüllt hatte. Ein anderer Glückspilz hat seinen Gewinn erst gar nicht abgeholt.

