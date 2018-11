Zwei Freundinnen starben bei Frontal-Crash: Prozess um Raser-Unfall wird neu verhandelt

Genau zwei Jahre ist es heute her, dass zwei junge Frauen vom Samerberg bei einem Raser-Unfall ihr Leben verloren haben. Juristisch ist die Tragödie noch nicht aufgearbeitet.

Samerberg – Ab Januar wird voraussichtlich erneut gegen die Raser verhandelt.

23-Jähriger überholt und kracht frontal in Auto auf Gegenfahrbahn

Heute Abend werden sie wieder zusammensitzen. Gemeinsam weinen, gemeinsam trauern, vielleicht auch – wenn sie sich Anekdoten über ihre Töchter erzählen – gemeinsam lachen. Auf jeden Fall aber werden sie sich gegenseitig Halt geben. Genau zwei Jahre ist es her, dass ein schwerer Verkehrsunfall das Leben von zwei Familien vom Samerberg (Kreis Rosenheim) grundlegend verändert hat.

20. November 2016: Laut Polizeibericht ist es 21.06 Uhr, als der damals 23-jährige Simon H. aus Ulm in Rosenheim beim Überholen frontal mit seinem VW Golf den Nissan Micra der 21-jährigen Melanie rammt. Die junge Frau stirbt an der Unfallstelle, ihre 15-jährige Beifahrerin Ramona später im Krankenhaus. Im Mai dieses Jahres verurteilte das Schöffengericht in Rosenheim den Ulmer zu einer 20-monatigen Haftstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 3000 Euro, die auf Wunsch der Hinterbliebenen den am Rettungseinsatz beteiligten Feuerwehren zugutekommt.

Mitangeklagt war der bei Prozessbeginn 24-jährige Daniel R. aus Kolbermoor. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er den Ulmer absichtlich am Wiedereinscheren gehindert und so den tödlichen Unfall provoziert hatte. Ihn verurteilte das Gericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, wogegen dessen Verteidiger Harald Baron von Koskull Berufung eingelegt hatte.

„Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an das Unglück denken“, sagte Manuela D., die Mutter von Ramona. Wobei sich die Gedanken in der Zeit vor dem Jahrestag fast ausschließlich um den Unfall drehen: „Doch wir müssen lernen, mit diesem Verlust zu leben.“ Der Verlust ihrer Töchter wird die befreundeten Samerberger Familien das ganze Leben begleiten – der Prozess um den Unfalltod noch mehrere Monate. Zunächst wird – vermutlich Anfang 2019 – gegen Sebastian M. aus Riedering wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzungen und Gefährdung des Straßenverkehrs verhandelt. Der Verdacht: er habe das Einscheren des anderen Autos verhindert. Sollte es hier neue Erkenntnisse geben, könnten diese auch im Berufungsprozess gegen Daniel R. eine Rolle spielen. Verhandelt wird vermutlich im Februar oder März 2019.

Matthias Weinzierl

