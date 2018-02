Wagen überschlägt sich - zwei junge Menschen sterben

Zwei junge Menschen sind in Schwaben bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Bobingen - Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 24 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto am frühen Morgen nahe Bobingen auf der Kreisstraße zwischen Straßberg und Reinhartshausen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich in einem Waldstück zum Stehen.

Der Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Rettungskräfte konnten dennoch nicht verhindern, dass beide Fahrzeuginsassen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlagen. Sie stammten aus dem Landkreis Augsburg.

dpa

